Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński w programie "Gość Wydarzeń" zapowiedział, że minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie musiała złożyć wyjaśnienia premierowi Donaldowi Tuskowi w sprawie wydatkowania środków z KPO. Kierwiński podkreślił, że jeśli w sprawie KPO wystąpiły jakiekolwiek niejasności, oczekuje reakcji prokuratury.

Pytany o odpowiedzialność Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz za ewentualne niegospodarne zarządzanie środkami z KPO, Kierwiński stwierdził, że na pewno będzie musiała złożyć wyjaśnienia. "Myślę, że o tym mówił Tusk, że (jej) decyzje nie są wystarczające" – dodał minister. Zaznaczył, że w każdym resorcie odpowiedzialność ponosi kierownictwo, czyli minister i wiceministrowie. "I pewnie pani Pełczyńska-Nałęcz za tę sprawę będzie musiała się panu premierowi wytłumaczyć" – ocenił Kierwiński.

Odpowiedzialność polityczna i kontrole po aferze KPO – jakie kroki zapowiada rząd?

Minister Kierwiński, pytany o odpowiedzialność polityczną za nieprawidłowości w KPO, stwierdził, że "jedna głowa spadła, pewnie spadnie następna". Odniósł się w ten sposób do odwołania szefowej PARP, co uznał za reakcję polityczną na zaistniałą sytuację. Podkreślił, że premier Donald Tusk zapowiedział "ugaszenie pożaru" związanego z KPO.

Kierwiński zapewnił, że zostaną przeprowadzone kontrole, a jeśli jakakolwiek złotówka z KPO "mogłaby być zmarnotrawiona, to będą zwroty, będzie mocna reakcja". Wyraził zadowolenie z zapowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o uruchomieniu kontroli. Minister podkreślił, że oczekuje twardych i zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia afery KPO.

Odpowiadając na komentarz Sławomira Mentzena, który nazwał sytuację programem "Jacht plus Donalda Tuska", Kierwiński odrzucił "tani populizm". Przyznał jednak, że istnieje problem, ale rząd reaguje zdecydowanie. Dodał, że w tego typu programach "zawsze zdarzają się wpadki", ale najważniejsze jest "reagować we właściwy sposób".

Pieniądze z KPO dla rodzin polityków – czy doszło do nieprawidłowości?

Marcin Kierwiński został zapytany o zarzuty polityków PiS, którzy zwracają uwagę, że środki z KPO otrzymały także żona Artura Łęckiego, prowadząca hotel, oraz żona Beniamina Godyli, do której trafiło pół miliona złotych na saunę i tężnie solankową. Minister odpowiedział, że gdyby był przekonany o nieprawidłowościach, "to by o tym bardzo głośno krzyczał".

Kierwiński podkreślił, że osoby publiczne i ich rodziny są pod szczególnym nadzorem, a te sprawy muszą zostać wyjaśnione. Zaznaczył, że politycy również prowadzą działalność gospodarczą, ale w tym przypadku transparentność jest niezbędna.

Podsumowując wątek, Kierwiński ocenił, że politycy PiS nie powinni wskazywać winnych, mając na uwadze "wille plus, wyciąganie pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa i dotowanie pociotków". Dodał, że sprawami PiS zajmuje się już prokuratura.

Kierwiński odpowiada Muchie: "Tusk pokonał Kaczyńskiego"

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News, Marcin Kierwiński odniósł się również do słów Joanny Muchy z Polski 2050, która stwierdziła, że Donald Tusk nie utrzyma poparcia, a rząd wymaga "większego resetu". Kierwiński nie odpowiedział wprost na pytanie o ewentualną zmianę premiera, ale zasugerował, że to Tuskowi Koalicja Obywatelska zawdzięcza zwycięstwo.

"Ja lubię konkrety, więc dla mnie rzecz jest jasna: Donald Tusk wrócił do polskiej polityki i to on pokonał Kaczyńskiego" – podsumował Kierwiński, cytowany przez Polsat News. Minister podkreślił, że w czasie nieobecności Tuska w polskiej polityce, KO nie wygrywała wyborów.

