Decyzja Sikorskiego wywołała ostrą reakcję Rosji.

Rosja wzywa polskiego ambasadora i planuje zamknięcie polskiego konsulatu.

MSZ Rosji uzasadnia swoje działania „nieprzyjaznymi” posunięciami Polski.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił w środę 19 listopada 2025 roku, że Polska zamyka rosyjski konsulat w Gdańsku. Podczas konferencji prasowej zaznaczył, że informacja o zamknięciu placówki zostanie przekazana stronie rosyjskiej w najbliższych godzinach w formie oficjalnej noty. Wicepremier podkreślił jednocześnie, że Polska nie zamierza zrywać stosunków dyplomatycznych z Rosją, podobnie jak inne państwa, które doświadczyły aktów terroru lub sabotażu na swoim terytorium. W ocenie Kremla taki krok był "brakiem rozsądku", a Maria Maria Zacharowa zapowiedziała, że w odpowiedzi w Rosji ograniczona zostanie polska obecność dyplomatyczna (WIĘCEJ: Wielka burza w Rosji po decyzji Sikorskiego. "Nasze stosunki uległy całkowitej degradacji").

Teraz doszło do rewanżu! Rosyjski resort dyplomacji nie kryje oburzenia decyzją Warszawy. W specjalnie wydanym oświadczeniu podkreślono, że zamknięcie rosyjskiej placówki konsularnej w Polsce pod "absurdalnym pretekstem" jest krokiem wrogim i nieuzasadnionym. Rosja traktuje to jako atak i zapowiada dalsze kroki odwetowe. - 27 listopada Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji i otrzymał notę, w której poinformowano go, że w odpowiedzi na cofnięcie przez władze polskie zgody na działalność Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku z dniem 23 grudnia 2025 r., strona rosyjska podjęła decyzję o cofnięciu zgody na działalność Konsulatu Generalnego RP w Irkucku z dniem 30 grudnia 2025 r. – czytamy w komunikacie rosyjskiego MSZ.

Rosyjskie MSZ w swoim oświadczeniu ostrzega przed dalszymi "wrogimi atakami" na Rosję. Podkreślono, że Federacja Rosyjska nie pozwoli, aby takie działania pozostały bez odpowiedzi. - Strona rosyjska po raz kolejny przypomina tym, którzy dla chwilowej korzyści politycznej dążą do wrogich ataków na nasz kraj: Federacja Rosyjska nie pozwoli, aby takie działania pozostały bez odpowiedzi – ostrzega ministerstwo.

