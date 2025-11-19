Wielka burza w Rosji po decyzji Sikorskiego. "Nasze stosunki uległy całkowitej degradacji"

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił w środę 19 listopada 2025 roku, że Polska zamyka rosyjski konsulat w Gdańsku. W ocenie Kremla taki krok jest "brakiem rozsądku", a Maria Maria Zacharowa błyskawicznie zapowiedziała, że w odpowiedzi w Rosji ograniczona zostanie polska obecność dyplomatyczna. Jeszcze mocniejszych słów użył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Stosunki z Polską uległy całkowitej degradacji - oznajmił bezceremonialnie.

Zamknięcie konsulatu

Podczas konferencji prasowej Radosław Sikorski przekazał, że zgoda na działalność rosyjskiego konsulatu w Gdańsku została cofnięta. Jak zaznaczył, informacja o zamknięciu placówki zostanie przekazana stronie rosyjskiej w najbliższych godzinach w formie oficjalnej noty. Wicepremier podkreślił jednocześnie, że Polska nie zamierza zrywać stosunków dyplomatycznych z Rosją, podobnie jak inne państwa, które doświadczyły aktów terroru lub sabotażu na swoim terytorium.

Wicepremier przypomniał, że wcześniej w odpowiedzi na rosyjskie działania - podpalenie hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie i fabryki farb we Wrocławiu - podjął decyzję o zamknięciu konsulatu w Poznaniu. - Zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę. Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Jak powiedziałem w swoim przemówieniu: wtedy, gdy intencją akcji szpiegostwo-dywersyjnej są ofiary w ludziach, nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym - tłumaczył Sikorski.

Reakcja Kremla

Rosyjskie władze błyskawicznie wyraziły ubolewanie z powodu tej decyzji. Jak oceniono, "jest to posunięcie pozbawione rozsądku". - Stosunki z Polską uległy całkowitej degradacji. Jest to prawdopodobnie przejaw tej degradacji, chęci władz polskich do zredukowania do zera wszelkich możliwości stosunków konsularnych lub dyplomatycznych. Można tu jedynie wyrazić ubolewanie - powiedział rzecznik Kremla. - Polska próbuje zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją, a Moskwa może jedynie wyrazić ubolewanie w związku z tym - dodał Pieskow.

O symetrycznej odpowiedzi na decyzję strony polskiej poinformowała Maria Zacharowa, rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Jak stanowczo przekazała, w jej ramach strona rosyjska ograniczy obecność dyplomatyczną i konsularną Polski w Rosji.

