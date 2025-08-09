Przemysław Czarnek ocenił nowy skład Kancelarii Prezydenta. Wbił szpilkę w Andrzeja Dudę i jego ludzi?

2025-08-09 5:01

Jak informowały pod koniec czerwca media, ówczesny prezydent elekt Karol Nawrocki miał zaproponować Przemysławowi Czarnkowi stanowisko szefa swojej kancelarii. Miał postawić przy tym jednak jeden istotny warunek, czyli rezygnację z funkcji wiceprezesa PiS. Jak wiemy, ostatecznie były minister edukacji nie zdecydował się na to. Teraz Czarnek zdecydował się dla nas ocenić decyzje personalne Karola Nawrockiego. Jego słowa niekoniecznie spodobają się Andrzejowi Dudzie i jego najbliższym współpracownikom.

Czarnek w Kancelarii Prezydenta? Był pomysł

9 kwietnia 2025 roku w naszym "Porannym Ringu 7:50" gościem był Przemysław Czarnek, który zdradził, że doradza Karolowi Nawrockiemu w trakcie trwającej wówczas kampanii wyborczej. Zdradzał, że jego najważniejszą postulatem, który wielokrotnie powtarzał byłemu szefowi IPN było, aby pozostawał konsekwentny. - Jestem o tym przekonany, że ta konsekwencja w jego działaniu będzie przynosiła efekt. A to, co dzisiaj się w sondażach, przypomnę, że w kwietniu 2015 roku pan Bronisław Komorowski miał 46 proc. poparcia, a pan Andrzej Duda 24 proc. i nikt nie myślał, że pierwsza tura już się zakończy zwycięstwem Andrzeja Dudy - mówił wówczas Czarnek.

11 lipca Przemysław Czarnek oficjalnie rozwiał wszelkie spekulacje. W rozmowie na antenie Radia Wnet ujawnił, że nie obejmie stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. – Warunkiem jest rezygnacja ze wszystkich funkcji politycznych. To dla mnie rzecz niemożliwa – powiedział były minister edukacji. – To była świetna, dwugodzinna rozmowa z prezydentem Nawrockim – tłumaczył i podkreślił, że wspólnie rozważali różne warianty współpracy, także ten, w którym Czarnek pozostaje poza kancelarią, ale dalej wspiera prezydenta.

Czarnek o Kancelarii Nawrockiego

Po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP zadzwoniliśmy do Przemysława Czarnka. Niespodzianki nie było - jest on dużym zwolennikiem orędzia, jakie on wygłosił. - Prezydent zagoni ten rząd do roboty. Już sama zapowiedź zwołania Rady Gabinetowej jest tego dowodem. Karol Nawrocki podczas orędzia wypunktował rząd m.in. za brak praworządności - stwierdził stanowczo.

Następnie postanowił ocenić ostateczny skład, jaki wybrał sobie do pomocy prezydent w swojej kancelarii. Przy tej okazji wbił leciutką szpileczkę w poprzedniego prezydenta i jego współpracowników. Złożył też przy tym ważną deklarację! Jak powiedział Czarnek:

- Jeśli chodzi o nowy skład Kancelarii Prezydenta to jest on najmocniejszy od czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mają moje pełne wsparcie. Osobiście złożyłem ministrom gratulacje, zapewniłem ich o moim pełnym wsparciu

