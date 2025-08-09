Przemysław Czarnek ocenił nowy skład Kancelarii Prezydenta. Wbił szpilkę w Andrzeja Dudę i jego ludzi?

Przemysław Czarnek ocenia nowy skład Kancelarii Prezydenta

Były minister edukacji sam nie zdecydował się do niej dołączyć, pomimo takowej możliwości

Przy okazji wbił lekką szpilkę w skład poprzedniej kancelarii

Czarnek w Kancelarii Prezydenta? Był pomysł

9 kwietnia 2025 roku w naszym "Porannym Ringu 7:50" gościem był Przemysław Czarnek, który zdradził, że doradza Karolowi Nawrockiemu w trakcie trwającej wówczas kampanii wyborczej. Zdradzał, że jego najważniejszą postulatem, który wielokrotnie powtarzał byłemu szefowi IPN było, aby pozostawał konsekwentny. - Jestem o tym przekonany, że ta konsekwencja w jego działaniu będzie przynosiła efekt. A to, co dzisiaj się w sondażach, przypomnę, że w kwietniu 2015 roku pan Bronisław Komorowski miał 46 proc. poparcia, a pan Andrzej Duda 24 proc. i nikt nie myślał, że pierwsza tura już się zakończy zwycięstwem Andrzeja Dudy - mówił wówczas Czarnek.

11 lipca Przemysław Czarnek oficjalnie rozwiał wszelkie spekulacje. W rozmowie na antenie Radia Wnet ujawnił, że nie obejmie stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. – Warunkiem jest rezygnacja ze wszystkich funkcji politycznych. To dla mnie rzecz niemożliwa – powiedział były minister edukacji. – To była świetna, dwugodzinna rozmowa z prezydentem Nawrockim – tłumaczył i podkreślił, że wspólnie rozważali różne warianty współpracy, także ten, w którym Czarnek pozostaje poza kancelarią, ale dalej wspiera prezydenta.

Czarnek o Kancelarii Nawrockiego

Po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP zadzwoniliśmy do Przemysława Czarnka. Niespodzianki nie było - jest on dużym zwolennikiem orędzia, jakie on wygłosił. - Prezydent zagoni ten rząd do roboty. Już sama zapowiedź zwołania Rady Gabinetowej jest tego dowodem. Karol Nawrocki podczas orędzia wypunktował rząd m.in. za brak praworządności - stwierdził stanowczo.

Następnie postanowił ocenić ostateczny skład, jaki wybrał sobie do pomocy prezydent w swojej kancelarii. Przy tej okazji wbił leciutką szpileczkę w poprzedniego prezydenta i jego współpracowników. Złożył też przy tym ważną deklarację! Jak powiedział Czarnek:

- Jeśli chodzi o nowy skład Kancelarii Prezydenta to jest on najmocniejszy od czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mają moje pełne wsparcie. Osobiście złożyłem ministrom gratulacje, zapewniłem ich o moim pełnym wsparciu

