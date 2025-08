„Potrzeba było wariata”. Czarnek bezlitosny wobec Żurka

Nowy Minister Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, błyskawicznie podjął decyzje kadrowe, odwołując dziesiątki prezesów i wiceprezesów sądów.

Decyzje te wywołały skrajne reakcje – od zachwytu koalicji po oskarżenia opozycji o „czystki” i krytykę Przemysława Czarnka.

Jak na tle tych wydarzeń kształtuje się opinia publiczna i czy Żurek zdoła „przywrócić praworządność”?

Żurek przejmuje resort: błyskawiczne decyzje kadrowe

W ubiegłym tygodniu Waldemar Żurek objął stanowisko ministra sprawiedliwości, zastępując Adama Bodnara. Nowy szef resortu nie zwlekał z działaniami – już w pierwszych dniach swojej pracy odwołał 46 prezesów i wiceprezesów sądów oraz 44 sędziów pełniących funkcje komisarzy wyborczych. Dodatkowo dziewięć osób straciło delegację w Ministerstwie Sprawiedliwości. Żurek nie ukrywa, że jego priorytetem jest „przywracanie praworządności”.

Politycy Koalicji Obywatelskiej z uznaniem komentują stanowcze decyzje Żurka. Jednak opozycja krytykuje nowego ministra, zarzucając mu polityczną motywację. Przypomina też, że w październiku 2023 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż odwoływanie prezesów sądów bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjne.

Cios od Czarnka: „potrzeba było wariata”

Słowa Przemysława Czarnka, posła PiS, odbiły się szerokim echem. W programie Telewizji Republika polityk ostro skomentował nominację:

– Potrzeba było wariata i nikt nie chciał się na to zgodzić za Bodnara. – Jeżeli Bodnara uznano za człowieka, który nie realizuje polityki Tuska (...), to naprawdę potrzebowano wariata, żeby to objął – i znaleziono Waldemara Żurka – kontynuował Czarnek.

Opinia publiczna podzielona. Co mówią sondaże?

Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski, 36 proc. respondentów uważa, że Żurek będzie lepszym ministrem niż Bodnar (w tym 5,9 proc. „zdecydowanie tak” i 30,1 proc. „raczej tak”). Przeciwnego zdania jest 26,3 proc. (14,9 proc. „raczej nie” i 11,4 proc. „zdecydowanie nie”). Aż 37,7 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.Wśród wyborców koalicji rządzącej dominuje pozytywne nastawienie – aż 67 proc. z nich dobrze ocenia nowego ministra (16 proc. „zdecydowanie tak”, 51 proc. „raczej tak”). Tylko 11 proc. ma opinię negatywną.

Odmienne nastroje panują u wyborców PiS i Konfederacji. Tu 24 proc. uważa Żurka za lepszy wybór, a 38 proc. jest temu przeciwnych. Co ciekawe, równie wysoki odsetek – 38 proc. – pozostaje niezdecydowany.

