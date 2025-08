PiS odpala aplikację Biało-Czerwoni. Kaczyński ogłasza nowy kurs partii

W trakcie spotkania w Zabrzu prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział ważne zmiany w funkcjonowaniu Prawa i Sprawiedliwości – powstanie aplikacji Biało-Czerwoni, wybory wewnętrzne, nowy program i debaty z młodzieżą. Wszystko po to, by przygotować się do nadchodzących wyborów. „Potrzebujemy kolejnych zwycięstw, potrzebujemy przejęcia władzy" - powiedział Kaczyński.

