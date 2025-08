Włodzimierz Czarzasty nie ma złudzeń ws. przyszłości Lewicy. Powiedział wprost

Włodzimierz Czarzasty w wywiadzie dla TVN24 odniósł się do zbliżającego się kongresu Nowej Lewicy, zaplanowanego na 14 grudnia. Zapytany o swój ewentualny start w wyborach na przewodniczącego partii, odpowiedział, że decyzję podejmie w listopadzie. Zaznaczył, że fakt zgłaszania się innych kandydatów postrzega pozytywnie, jako dowód wiary w przyszłość Lewicy i możliwość realnego wpływu na politykę.

- To znaczy, że ludzie wierzą w Lewicę. To znaczy, że ludzie wierzą w to, że te rzeczy, o których mówimy, można wprowadzić w życie. Bo przecież o nic by się ludzie nie ubiegali - powiedział.

Zapewnił również, że jego decyzja zostanie skonsultowana z kluczowymi politykami partii: Krzysztofem Gawkowskim, Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, Marcinem Kulaskiem i Tomaszem Trelą.

Współpraca z Razem

Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do relacji Nowej Lewicy z partią Razem, a także do stowarzyszenia Wspólne Jutro, założonego przez byłych działaczy Razem, którzy nie zdecydowali się na dołączenie do Nowej Lewicy. Wyraził przekonanie o braku zagrożeń dla potencjalnej współpracy, podkreślając wartość Magdaleny Biejat jako polityczki lewicowej.

- Ale ja nie widzę w ogóle zagrożenia tej sprawy, dlatego że pani Magda Biejat jest jedną z najwybitniejszych polityczek Lewicy. Ma pełne wsparcie zarówno partii, którą ja między innymi reprezentuję. Uważam ją za naprawdę bardzo, bardzo ważną osobę. Więcej - ja będę zabiegał osobiście, jeżeli będę miał na to jakikolwiek wpływ, żeby Lewica w najbliższych wyborach poszła wspólnie - razem z partią Razem - zadeklarował polityk.

Wicemarszałek Sejmu wskazał na zasadniczą różnicę między Nową Lewicą a Razem, dotyczącą podejścia do obecnego rządu. Nowa Lewica, jak podkreślił Włodzimierz Czarzasty, chce brać odpowiedzialność za działania rządu, podczas gdy Razem deklaruje, że nie zamierza tego robić.

- My chcemy wziąć odpowiedzialność za ten rząd i za rzeczy, które w tej chwili się dzieją. Oni uważają, że nie wezmą za to odpowiedzialności. Ja wiem jedną rzecz - że alternatywą dla tego rządu będzie rząd Grzegorza Brauna, Sławomira Mentzena i Jarosława Kaczyńskiego. I dlatego będę wszystko robił, żeby ten rząd był jak najmądrzejszy - mówił wicemarszałek Sejmu, argumentując konieczność zaangażowania w obecną koalicję rządzącą.

