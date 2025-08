USA odpowiada na rosyjskie groźby rozmieszczeniem okrętów podwodnych. Nasilenie konfliktu

Świat obserwuje narastające napięcie między USA a Rosją. Po serii ostrych wypowiedzi ze strony Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta Rosji, prezydent Donald Trump zdecydował się na konkretny ruch. W odpowiedzi na, jak to określił, "prowokacyjne groźby", wydał rozkaz rozmieszczenia dwóch atomowych okrętów podwodnych w strategicznych lokalizacjach. Czy to preludium do poważniejszego konfliktu, czy jedynie demonstracja siły?

