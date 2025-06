QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny

To Marta Nawrocka, a nie Małgorzata Trzaskowska zostanie nową pierwszą damą, zastępując w tej roli Agatę Kornhauser-Dudę. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was test wiedzy o ukochanej prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Sprawdź, co wiesz o Marcie Nawrockiej, bądź też po prostu poszerz swoją wiedzę o niej.

i Autor: AKPA