Joanna Senyszyn, znana postać polskiej lewicy, zapowiedziała swój powrót do aktywnej polityki

Była parlamentarzystka zamierza założyć nową partię polityczną

Wśród postulatów partii znajdują się likwidacja finansowych przywilejów Kościoła

Kto wspiera Senyszyn w tym przedsięwzięciu i czy ma szansę na sukces?

„Nowa Fala Profesor Senyszyn” – ambitne plany i znane nazwiska

Joanna Senyszyn w rozmowie z Polską Agencją Prasową nie kryje swoich ambicji. Celem nowej partii jest wejście do Sejmu w wyborach parlamentarnych w 2027 roku i, jak sama podkreśla, „obrona Polski przed powrotem PiS-u do władzy”. Była posłanka SLD zapowiada walkę o likwidację finansowych przywilejów Kościołów, popieranie państwa świeckiego, praw człowieka, praw kobiet do samostanowienia i praw osób LGBTQ+. W kwestiach gospodarczych opowiada się za „rozsądnym kompromisem między interesem pracodawców i pracowników”.

Zobacz: Kasia Nawrocka z bratem pod specjalną ochroną

W budowę partii zaangażowani są m.in. jej współpracownicy z czasów pracy w Sejmie: były prezes TVP, były poseł, a obecnie członek Rady Mediów Narodowych Robert Kwiatkowski, były poseł i były europoseł SLD Marek Balt, a także Piotr Bakun, który był pełnomocnikiem wyborczym Senyszyn w czasie kampanii prezydenckiej. - To jest trzon - dodała Senyszyn.

Od „Czerwonych Korali” do „Nowej Fali”

Pomysł na założenie partii zrodził się już wcześniej. Na początku czerwca Senyszyn zaprosiła w mediach społecznościowych do budowy ogólnopolskich struktur ruchu społeczno-politycznego o tymczasowej nazwie „Czerwone Korale Senyszyn”. Ostateczna nazwa – „Nowa Fala Profesor Senyszyn” – została wybrana w głosowaniu na jednej z grup na Facebooku, zrzeszających zwolenników Senyszyn.

Sprawdź: Zaszył się w małej wiosce pod Rybnikiem. Biegał i donosił Rosji. "Daniela wszyscy lubili"

Obecnie trwa zbiórka podpisów wymaganych do zarejestrowania partii. Senyszyn zapewnia, że nie jest to problem, ponieważ mailowo zgłosiło się prawie 10 tysięcy osób. Po zebraniu podpisów i dopracowaniu statutu, wniosek o rejestrację zostanie złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czy „Nowa Fala” zaleje polską scenę polityczną?

Joanna Senyszyn, z wykształcenia ekonomistka, ma za sobą bogatą karierę polityczną. Była posłanką IV, V, VI i IX kadencji, działaczką Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członkinią PPS oraz deputowaną do Parlamentu Europejskiego. W tegorocznych wyborach prezydenckich uzyskała 1,09 proc. poparcia (214 198 głosów). Czy doświadczenie i rozpoznawalność wystarczą, by „Nowa Fala Profesor Senyszyn” stała się realną siłą polityczną? Czas pokaże, czy ambitne plany Senyszyn znajdą odzwierciedlenie w wynikach wyborczych. Jedno jest pewne – polska scena polityczna zyskała nową, interesującą postać.

Galeria poniżej: Joanna Senyszyn jak "imperatorka". Memy zalewają internet

Sonda Zagłosujesz na nową partię Joanny Senyszyn? Tak Nie Nie wiem

Senyszyn została imperatorem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.