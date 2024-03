i Autor: Wojciech Olkusnik/East News, AP

szczegółowe informacje!

Znamy plan wizyty Dudy i Tuska u Bidena! Wiadomo, co będą robić

bip | PAP 21:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Premier Donald Tusk w poniedziałek przed południem udaje się do USA, gdzie we wtorek wraz z prezydentem Andrzejem Dudą spotka się w Białym Domu z amerykańskim przywódcą Joe Bidenem. Spotkanie odbędzie się w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO.