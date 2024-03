Nagłe wystąpienie Kaczyńskiego! Duda i Tusk wylecieli z Polski, a prezes PiS zwołuje konferencję!

Jerzy Buzek o wstąpieniu Polski do NATO. Co by było, gdybyśmy nie dołączyli do sojuszu?

W polskiej polityce wiele się dzieje. Wystarczy wspomnieć, że przez Polskę przetaczają się protesty rolników. Polscy rolnicy nie zgadzają się z założeniami Zielonego Ładu, a także na wszystko to, co związane z ukraińskim zbożem i wjazdem ukraińskich produktów. Kilka dni temu Jarosław Kaczyński w czasie spotkania z wyborcami w ramach kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi, zapowiedział, że w maju zorganizowany zostanie wielki marsz: - Na 18 maja zaplanowaliśmy wielki marsz w Warszawie.

Demonstracja ma skłonić większość parlamentarną do przyjęcia uchwały Sejmu ws. Zielonego Ładu i embarga na ukraińskie zboże. - Jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta do tego czasu, to będzie także hasłem tego marszu - podkreślił prezes PiS. Czy to właśnie temu tematowi zostanie poświęcona wtorkowa konferencja prezesa Kaczyńskiego? A może chodzi jednak o 25. rocznicę wejścia Polski do NATO? Okaże się wkrótce, bo o godz. 12.30 w Warszawie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się konferencja prasowa z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz przewodniczącego klubu PiS Mariusza Błaszczaka.

Jarosław Kaczyński w czasie swojego wystąpienia mówił o NATO. Jak przyznał, należy zwrócić uwagę na pewne ograniczenia i relację NATO z Rosją. - Samo wejście do NATO to zabezpieczenie, które nie wymaga zmagań z naszej strony. Co więcej, zaniechano wzmacniania armii, podjęto działania prowadzące do osłabienia armii. Jak dochodziliśmy do władzy armia była na poziomie 90 tys. Policja była większa niż wojsko - komentuje zaniechania sprzed lat prezes PiS. Kaczyński podkreśla, że wszedł do rządu, by zmienić oblicze polskiej armii i jej pomóc. Jak mówi nie dało się tych zmian przeprowadzić bez ustawy o obronie ojczyzny, co było dwa lata temu. I jak mówi, to Mariusz Błaszczak wprowadzał zmiany i wziąć sprawę na siebie, co łatwe nie było. - Były ataki ze strony opozycji, mówiono, że się nie da - komentuje Kaczyński, który chce podziękować Błaszczakowi za realizację tego planu. - Musimy mieć armię najsilniejszą w Europie - komentuje. - Mamy nadzieję, że to nie zostanie zatrzymane, musimy mieć obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Przygotowani na to, by odeprzeć, ale najlepiej odstraszyć przeciwnika - mówi Kaczyński dodając znane powiedzenie "Chcesz pokoju szykuj się do wojny".

