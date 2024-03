i Autor: SHUTTERSTOCK Gabinet Owalny, Biały Dom, Waszyngton

zdjęcia ze środka

Tak wygląda Gabinet Owalny. Tu Joe Biden przyjmie Tuska i Dudę!

AZ 18:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Gabinet Owalny to miejsce, to miejsce w którym prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden gości we wtorek prezydenta Andrzeja Dudę oraz premiera Donalda Tusk. W poniedziałek dwaj najważniejsi politycy w Polsce przybyli do Waszyngtonu, w związku z 25. rocznicą wstąpienia Polski do NATO. We wtorek ,w Białym Domu, spotykają się z amerykańskim przywódcą.