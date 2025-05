i Autor: Szymon Pulcyn, PAP

Polski rząd

Sondaż CBOS: Coraz więcej Polaków krytycznie o rządzie Tuska!

Nastroje społeczne ulegają zmianie. Z najnowszego, majowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że coraz więcej Polaków wyraża negatywną opinię na temat działalności rządu Donalda Tuska. Spada również zadowolenie z faktu, że to właśnie on stoi na czele Rady Ministrów. Co oznaczają te wyniki dla przyszłości politycznej Polski?