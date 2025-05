i Autor: Piotr Lampkowski, Archiwum prywatne

Oświadczenie polityka za rok 2024

Znamy majątek Sławomira Mentzena! Polityk ma 13 mln zł w bitcoinach, dwa auta za 700 tys. zł i spłaca kredyt mieszkaniowy

Jeden z dwóch liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen należy do grona najbogatszych posłów. Nie pobiera on uposażenia, ponieważ jemu się to nie opłaca. Biznesy, które prowadzi czynią go bardzo majętnym Polakiem. W 2024 r. oszczędności tego polityka w różnych walutach wyniosły 800 tys. zł. W kryptowalutach ma on zaś ponad 13 mln zł.