Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Oświadczenie majątkowe prezesa PiS

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński, zgodnie ze swoim oświadczeniem majątkowym, posiada 1/3 udziału w domu o powierzchni 150 m2. Prezes PiS przewodniczącym Fundacji im. Lecha Kaczyńskiego, ale z tego tytułu nie otrzymuje wynagrodzenia, w rubryce dochód wpisał: funkcja honorowa. Jarosław Kaczyński wykazał następujące dochody:

- wynagrodzenie ze stosunku pracy w KPRM - 37 065,34 zł

- emerytura - 132 321,10 zł

- dieta parlamentarna - 45 359,26 zł

- uposażenie - 138 343, 04 zł

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wpisał także do swego oświadczenia majątkowego kredyt w SKOK Wołomin. Wynosi on 45 404, 47 zł (stan na 31.12.2024 rok.)

Kaczyński o wyborach prezydenckich

Jarosław Kaczyński podczas czwartkowej konferencji prasowej, zabrał głos na temat II tury wyborów prezydenckich. - Ten system, który ma być zamknięty, to system antypolski, w gruncie rzeczy narzucany z zewnątrz i dlatego mocny apel do wszystkich Polaków, żeby się zmobilizowali i żeby poszli głosować na Karola Nawrockiego. Bo niebezpieczeństwo jest ogromne, wybory, które były przedtem też zawierały w sobie różne elementy ryzyka, ale trudno poprzednim prezydentom przypisać tego rodzaju tendencje, które dzisiaj reprezentuje pan Trzaskowski i to w różnych dziedzinach życia, także w tej tęczowej - ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości. - Powtarzam: wszystko tylko nie Trzaskowski, a ponieważ jest druga runda, to wszystko oznacza Nawrockiego - Jarosław Kaczyński.

II tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Polacy wybiorą prezydenta spośród dwójki kandydatów: Rafała Trzaskowskiego, popieranego przez Koalicję Obywatelską oraz Karola Nawrockiego, którego popiera Prawo i Sprawiedliwość.

