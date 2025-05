Donald Tusk pobiera trzy emerytury! Astronomiczna kwota

Orędzie Andrzeja Dudy w ostatnich chwilach kampanii! Co powie?

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA

Jak co roku, Sejm opublikował oświadczenia majątkowe obecnych polityków. Na stronie można znaleźć także oświadczenie Donalda Tuska. Czego się dowiadujemy?

Oszczędności Donalda Tuska

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska pokazuje między innymi zgromadzone przez niego oszczędności. Premier ma obecnie 220 tys. zł oraz 290 tys. euro. Warto zauważyć, że zanotował znaczny wzrost oszczędności w złotówkach. Poprzednio miał ich 120 tys. Ponadto szef rządu ma trzy polisy na życie o łącznej wartości 370 zł.

Polityk zaznaczył także, że posiada zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku, którego wartość przekracza 10 tys. zł.

Emerytury Donalda Tuska

Z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska dowiadujemy się także o pobieranych przez niego emeryturach. Z ZUS-u premier otrzymał 133 763 zł, z Komisji Europejskiej 69 700 euro (w przeliczeniu to około 295 tys. zł), a z Belgii 2 443 euro (w przeliczeniu ok 10 350 zł). Razem to prawie 440 tys. zł! Trzeba przyznać, że kwota jest ogromna.

Lider PO pobierał także pensję z Kancelarii Premiera w wysokości 280 288 zł oraz dietę parlamentarną, która wyniosła 45 679 zł. Na jego konto wpływają także pieniądze z tytułu praw autorskich: to 20 078 zł. Łącznie to i tak mniejsza kwota niż ta, jaką Donald Tusk otrzymuje z emerytur.

W naszej galerii zobaczysz Donalda Tuska:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Następne pytanie