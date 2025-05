Andrzej Duda ma powody do radości. Polacy zabrali głos

Sondaż zaufania: Andrzej Duda na I miejscu

Według CBOS w maju największym zaufaniem cieszy się ustępujący prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 48 proc. Polaków; wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do kwietnia. Prezydentowi nie ufa 38 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc.). Duda na pozycji lidera rankingu zaufania zastąpił kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który był liderem zaufania w kwietniu.

Drugie miejsce, podobnie jak w kwietniu, zajmuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia, któremu ufa 43 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.) Niedawnemu kandydatowi Trzeciej Drogi na prezydenta nie ufa 37 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazł się szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa 40 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). W kwietniowym rankingu zaufania Sikorski zajmował czwartą pozycję. Szefowi MSZ nie ufa w maju 33 proc. Polaków (wzrost o 2 pkt proc.). Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski oraz niedawny kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen zajmują ex aequo czwarte miejsce; wobec obu polityków zaufanie zadeklarowało po 39 proc. ankietowanych.

Ilu obywateli ufa Rafałowi Trzaskowskiemu?

"Tuż przed majowym głosowaniem zaufanie do Rafała Trzaskowskiego deklarowało o 5 pkt proc. mniej badanych niż miesiąc wcześniej i – co ważne w perspektywie drugiej tury wyborów – do wysokiego, nienotowanego wcześniej poziomu wzrosła liczba respondentów wyrażających w stosunku do niego nieufność (45 proc., wzrost o 5 pkt proc.)" - zauważa CBOS. Zaufanie do Mentzena wzrosło o 5 pkt proc. w stosunku do kwietnia. Równocześnie w maju mniej osób nie ufa politykowi Konfederacji (39 proc., spadek o 2 pkt proc.). Piąte miejsce przypadło wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, któremu ufa 38 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.); nie ufa mu 29 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

ZOBACZ GALERIĘ: Debata przed II turą wyborów prezydenta RP

