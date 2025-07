Wiemy, co Radosław Sikorski powiedział Dudzie podczas zaprzysiężenia. "Poprosiłem o poradę"

Sikorski podkreślił, że objęcie funkcji wicepremiera jest wyrazem uznania dla wagi spraw międzynarodowych w obecnej sytuacji geopolitycznej.

- To podkreślenie wagi spraw międzynarodowych. Dyplomacja to pierwsza linia obrony, a mamy wojnę u granic. Przypominam, że to wiąże się z przejęciem po prezydencji działu europejskiego. Jestem wdzięczny za awans, ale to nie tylko to - powiedział szef resortu spraw zagranicznych.

Radosław Sikorski o byciu premierem

W programie poruszono również temat spekulacji dotyczących potencjalnego przejęcia przez Radosława Sikorskiego stanowiska premiera, zajmowanego obecnie przez Donalda Tuska. Sikorski zdementował te doniesienia, podkreślając stabilność obecnego rządu.

- Mamy odświeżony rząd z nową dynamiką, mocnymi ludźmi i planem rządzenia przez pełną kadencję, a potem wygrania wyborów. [...] Ja się czuję wystarczająco podbudowany jako wicepremier - oświadczył.

Radosław Sikorski porozmawiał z Andrzejem Dudą

Podczas zaprzysiężenia, minister spraw zagranicznych miał okazję porozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą.

- To było trochę zabawne, ale potem zamieniliśmy parę zdań. Wspomnieliśmy lepsze fragmenty naszej współpracy. Uznałem, że to ostatnie spotkanie z nim jako prezydentem. Poprosiłem też o poradę, jeśli chodzi o relację z prezydentem elektem Karolem Nawrockim - relacjonował wicepremier.

Nie zdradził jednak, jaką dostał odpowiedź od Andrzeja Dudy, Jak podkreślił, to zostanie między nimi.

