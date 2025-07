Minister Wojciech Balczun mówi nam o swojej muzycznej pasji. "Do gitary wracam dla relaksu"

Zyska władzę straci potężne pieniądze

Prezydent Andrzej Duda (53 l.) dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Decyzją Donalda Tuska (67 l.) doszło do wymiany niemal połowy składu rządu. Po roku na stanowisko szefa MSWiA wrócił Marcin Kierwiński (49 l.), nowym szefem resortu sprawiedliwości został Waldemar Żurek (55 l.), a za zdrowie będzie odpowiadała Jolanta Sobierańska – Grenda (52 l.). Wspomniany już Wojciech Baczul stanie na czele ministerstwa aktywów. Jego zadaniem będzie nadzór nad 174 spółkami Skarbu Państwa o łącznej wartości ponad 400 miliardów złotych. Jednak pomnażając publiczny majątek Balczun musi brać pod uwagę uszczuplenie i to znaczące swoich zysków. Dostanie dobrą ministerialną pensję, ale straci horrendalnie wysokie uposażenie na jakie mógł liczyć jako prezes ARP. Prawdopodobnie po imponującej karierze menadżerskiej świeżo upieczony polityk jest na tyle zabezpieczony finansowo, że może sobie pozwolić na znaczący krok do tyłu w tym obszarze.

Minister rozgrzewał publikę przed słynnymi Gunsami

Imponować mogą też muzyczne dokonania nowego członka ekipy Donalda Tuska (67 l.). Balczun z zespołem Chemia grywał nawet przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. Choćby na Przystanku Woodstock. - Muzyka to moja życiowa pasja. Przez pewien czas stała się nawet czymś więcej niż pasją. Ale nigdy też nie przestałem zajmować się biznesem i zarządzaniem. To też jest rodzaj pasji, bo zaangażowanie emocjonalne w to co się robi jest moim zdaniem kluczem do sukcesu – mówi nam minister. Zespół Chemia nie działa już aktywnie od dwóch lat. - Do gitary teraz wracam dla relaksu i tylko w wolnych chwilach, których ostatnimi czasy praktycznie nie mam – zdradza minister.

Zespół Chemia grał na największych polskich scenach. Występował na Przystanku Woodstock, był też jednym z supportów przed koncertem Guns and Roses w Rybniku w 2012 roku.