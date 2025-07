Ostre słowa rzecznika Nawrockiego pod adresem Wałęsy

Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego, w mocnych słowach skomentował nieobecność byłego prezydenta Lecha Wałęsy na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, które odbędzie się w środę, 6 sierpnia 2025 r. — Brak obecności Lecha Wałęsy świadczy o tym, że niepoważnie traktuje po pierwsze wyborców, tych, którzy zdecydowali się wybrać Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej, po drugie niepoważnie traktuje urząd prezydenta, a po trzecie niepoważnie traktuje posłów i senatorów — powiedział Leśkiewicz na antenie RMF FM.

Leśkiewicz podkreślił, że zaprzysiężenie prezydenta to ważny moment dla kraju: — Zgromadzenie narodowe i zaprzysiężenie prezydenta, to tak obiektywnie patrząc na tę uroczystość, to święto polskiej demokracji. Jego zdaniem, bojkot Lecha Wałęsy podważa ten uroczysty charakter: — Brak obecności Lecha Wałęsy świadczy o tym, że niepoważnie traktuje po pierwsze wyborców, tych, którzy zdecydowali się wybrać Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej, po drugie niepoważnie traktuje urząd prezydenta, a po trzecie niepoważnie traktuje posłów i senatorów — ocenił rzecznik.

Plany zagraniczne prezydenta elekta

Leśkiewicz zapewnił również, że Karol Nawrocki z pewnością spotka się także z wicepremierem Radosławem Sikorskim. Rzecznik elekta skomentował także kwestię zagranicznych podróży Nawrockiego. Poinformował, że jednym z pierwszych spotkań będzie sesja zgromadzenia ogólnego ONZ, a wizyta w Stanach Zjednoczonych jest przygotowywana. — Trudno w tej chwili przesądzić, czy będzie jeździł na szczyty unijne, w zasadzie nie ma dyskusji na razie na ten temat — dodał.

