Wybory prezydenckie 2025 jeszcze przed nami. W niedzielę, 1 czerwca 2025 roku - w Dzień Dziecka, odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Na kartach do głosowania tym razem będą tylko dwa nazwiska: Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Walka kandydatów na urząd prezydenta Polski wciąż trwa. Tymczasem w środę, 28 maja, o godz. 21 gościem Kanału Zero u jednego z większej puli kandydatów na prezydenta - Krzysztofa Stanowskiego, jest sam wciąż urzędujący prezydent RP Andrzej Duda. Znajdzie się on w ogniu pytań o prezydenturę, kampanię, Nawrockiego itd. Szczegóły programu zobacz w naszej RELACJI NA ŻYWO.

Tymczasem warto podkreślić, że prezydent Andrzej Duda w maju cieszy się największym, 48 proc. zaufaniem Polaków. To wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do kwietnia. Prezydentowi nie ufa 38 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc.). Takie dane płyną z najnowszego sondażu CBOS. Miejsce tuż za podium - po spadku o trzy pozycje - zajął kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Wspierany przez PiS Karol Nawrocki zajął z kolei ósmą pozycję. Natomiast prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 29 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.); nie ufa mu 56 proc. (spadek o 4 pkt proc.). Kaczyński tak jak w kwietniu jest politykiem, który wzbudza największą nieufność.

Andrzej Duda, prezydent Polski

Andrzej Sebastian Duda, urodzony 16 maja 1972 w Krakowie, to polski prawnik i polityk, doktor nauk prawnych, pełniący funkcję prezydenta RP od 6 sierpnia 2015. Wcześniej, w latach 2006-2007, był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a następnie w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2008-2010). Poseł na Sejm VII kadencji (2011-2014) i do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014-2015). Kampania wyborcza w 2015 roku obejmowała 241 miejscowości i skupiała się na lokalnych spotkaniach. Duda obiecał m.in. obniżenie wieku emerytalnego i podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz udzielenia pomocy „frankowiczom".

Prezydent Duda u Stanowskiego w Kanale Zero 21:19 Robert Mazurek stwierdza, że podpisy na listach kandydatów na prezydenta się kupuje - nawet od dentystów, którzy mają duże bazy danych. - Nigdy takiego procederu nie widziałem - stwierdza Duda. 21:17 Martwiło mnie ośmieszanie instytucji ubiegania się o urząd prezydenta - kwituje Duda kampanię Stanowskiego. 21:15 - Kończyliśmy kampanię wychudzeni, szarzy, nie było czasu na zjedzenie obiadu - wspomina prezydent. 21:15 Duda przyznaje, że zamknął się na komunikaty z zewnątrz w trakcie swojej kampanii. Powód? Obawa, że wiadomości napływające ze świata rozbiją go psychicznie. 21:07 Według Dudy, Polacy już wiedzą, na kogo zagłosują w niedzielę i kampanijny jazgot nikomu nie pomoże, ale i nie zaszkodzi. 21:03 Rozpoczyna się wywiad z Andrzejem Dudą. 21:01 Opóźnia się start programu na Kanale Zero. 20:31 O godz. 21 na Kanale Zero wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Program można obejrzeć na You Tube.

