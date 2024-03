Mocne słowa Joe Bidena w czasie spotkania z polskimi politykami. "Zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne"

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk przybyli do Białego Domu na spotkanie z prezydentem Joe Bidenem. Jednym z głównych tematów rozmowy jest przyszłość NATO. - Zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne, zawsze mówimy, że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na nas wszystkich. My wszyscy musimy myśleć dokładnie tak samo, czekam na te rozmowy, które dzisiaj będą tu podjęte. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą wizytę - powiedział Biden zwracając się do prezydenta Dudy i premiera Tuska.

Podczas wtorkowych (12 marca) rozmów z prezydentem USA mają zostać poruszone m.in. takie tematy, jak obecna sytuacja NATO, przyszłe rozszerzenie Sojuszu, m.in. o Ukrainę, a także współpraca polsko-amerykańska czy polskie zakupy zbrojeniowe w USA. Ponadto, Andrzej Duda zaproponować, by państwa Sojuszu wspólnie zdecydowały o przeznaczaniu 3 proc. PKB na obronność.

Prezydent Andrzej Duda przyznał: - Nie ma lepszego miejsca, by świętować tą wyjątkową rocznicę niż Biały Dom. To dzięki odważnym decyzjom, jakie właśnie tutaj - w stolicy Stanów Zjednoczonych - podejmowali wspólnie, zarówno Demokraci, jak i Republikanie, NATO rozszerzyło się na wschód. Polska dołączyła do wolnego świata, do Zachodu, tam, gdzie zawsze było jej miejsce.

- Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie może być bezpiecznej Europy bez silnej Polski, a także, że nie może być sprawiedliwej Europy bez wolnej i niepodległej Ukrainy - powiedział premier Donald Tusk na początku spotkania jego i prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem. Warto zwrócić uwagę, że w spotkaniu w Białym Domu udział bierze m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z USA I WIZYTY PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY:

Trwa spotkanie polskiej delegacji z Prezydentem Stanów Zjednoczonych @JoeBiden 🇵🇱 🇺🇸 pic.twitter.com/Gqqaw8nGKF— Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 12, 2024

