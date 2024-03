Donald Tusk podsumował rozmowę z Joe Bidenem. Podał konkrety

Tusk w USA przyznał, co myśli o aborcji. Dodał, czemu nie chce rozmawiać z papieżem Franciszkiem!

co się działo poza kamerami?

Donald Tusk przyznał, że rozmowa była skupiona przede wszystkim wokół pomocy Ukrainie i jej spraw. - Rozmawialiśmy o tym, na ile możliwe jest szybkie odblokowanie pomocy amerykańskiej. Poważna rozmowa w poważnej chwili. Jak wiadomo, trudno dzisiaj w relacjach międzynarodowych skupić się na innych tematach - powiedział polski premier. Jak dodał nie został w czasie rozmowy podjęty temat o ewentualnych, kolejnych oddziałach amerykańskich w Polsce: - Deklaracja prezydenta Bidena była wczoraj dość jasna. W jakimś sensie to był główny cel mojej wizyty potwierdzenie, że Ameryka nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli zostanie zaatakowana - powiedział szef rządu.

Premier Donald Tusk odniósł się też do propozycji Andrzeja Dudy w kontekście zwiększenia finansowania na wojsko w krajach NATO do poziomu 3 proc. PKB: - Prezydent Duda ma dobrą wolę i determinację, by zmobilizować państwa członkowskie NATO. W jakimś sensie próbuje te kraje zawstydzić. Być może ta inicjatywa będzie służyła mobilizacji tych państw, na razie reakcja jest dość chłodna - podsumował Tusk. Jak dodał: - Mam nadzieję, że głos z Polski wpłynie na zmianę postawy spikera Izby Reprezentantów.

Zapytany o to, czy Władimir Putin czeka w takim razie na jakieś przesłanie, Donald Tusk odarł krótko: - Jedyne przesłanie, jakie powinniśmy wysyłać, jest takie, że Zachód jest zjednoczony jak nigdy.

CZYTAJ: Tusk w USA przyznał, co myśli o aborcji. Dodał, czemu nie chce rozmawiać z papieżem Franciszkiem!

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WIZYTY POLSKIEJ DELEGACJI W USA:

Express Biedrzyckiej - ppłk Krzysztof Przepiórka, Jarosław Kraszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.