Wystąpienie Nawrockiego w ONZ poruszyło salę. Uderzył w Rosję: „Zagrożeniem dla Polski i Europy” [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent Karol Nawrocki we wtorek wziął udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego wystąpienie rozpoczęło się po godz. 1:22 czasu polskiego. Prezydent podkreślał, że rosyjska agresja na Ukrainę to punkt zwrotny w historii Europy i świata, ostrzegając, że granice państwowe przestały być nietykalne, a prawo międzynarodowe traktowane jest dziś jak sugestia.
Nawrocki mówił, że to „ostatni moment na działanie”, a ONZ stoi przed sprawdzianem, czy zdoła obronić fundamenty, na których powstała. Ostrzegł, że Rosja nie porzuciła imperialnych ambicji i przypomniał prorocze słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku: „Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i Polska”.
Polski prezydent uderzył też w część zachodnich państw, stwierdzając, że Europa pogrążyła się w „ideologicznym szale” od błędów migracyjnych po Zielony Ład, który, jak mówił, niszczy rynki gospodarcze.
Polska na Forum ONZ
W wystąpieniu Nawrocki nawiązał także do gospodarki. Zapowiedział, że Polska konsekwentnie zabiega o udział w pracach G20, pełniąc rolę mostu w burzliwych czasach. – Mamy nadzieję, że zaproszenie wystosowane przez Stany Zjednoczone przełoży się na stałą obecność Polski w tym gronie – dodał, dziękując prezydentowi Donaldowi Trumpowi.
Na marginesie sesji ONZ polska para prezydencka spotkała się również z przedstawicielami amerykańskich firm zrzeszonych w Business Council of International Understanding oraz wzięła udział w przyjęciu powitalnym wydanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię.
Równolegle w Nowym Jorku działał także wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który brał udział w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska dyplomacja przypomniała swoje priorytety: reformę ONZ, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, działania humanitarne i cele zrównoważonego rozwoju.
We wtorek w kuluarach odbyły się liczne spotkania bilateralne, m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem czy rozmowy premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Tego dnia obradowała także Rada Północnoatlantycka po incydencie z rosyjskimi myśliwcami nad Estonią.
Karol Nawrocki w USA 23.09
13:11
Witamy w naszej relacji na żywo.
13:41
Karol Nawrocki zacznie dzień od udziału w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa o godz. 8:45 czasu lokalnego.
14:04
Następnie, ok. 9:00 czasu lokalnego, prezydent weźmie udział w rozpoczęciu debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
15:12
Prezydent RP @NawrockiKn weźmie dziś udział w rozpoczęciu debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 🇺🇳
15:17
Wczoraj w Nowym Jorku Rosja ostro odpowiedziała Polsce podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dmitrij Polański mówił o „rusofobicznej histerii” i zaprzeczał naruszeniom polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie kremlowskie media zaatakowały Radosława Sikorskiego, który w ONZ zapowiedział zestrzeliwanie rosyjskich maszyn. „Komsomolskaja Prawda” nazwała jego wystąpienie „histerią”.
15:44
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Nowym Jorku, gdzie trwa 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W poniedziałek spotkał się m.in. z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem, przewodniczącą sesji Annaleną Baerbock oraz liderami państw bałtyckich. We wtorek wieczorem, czyli dzisiaj, polski prezydent zabierze głos w debacie generalnej.
15:47
🇵🇱🇺🇸 Spotkanie z kobietami z Polsko-Amerykańskiego Klubu Beyond😃
„Silne, odważne, pracowite i pełne patriotyzmu – pokazują, że polskie serce bije mocno także za granicą"❤️
„Silne, odważne, pracowite i pełne patriotyzmu – pokazują, że polskie serce bije mocno także za granicą”❤️ pic.twitter.com/bGk2k4Rcum
15:58
„Zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych są zagrożone, a filary pokoju uginają się pod ciężarem bezkarności” – ostrzegł sekretarz generalny ONZ António Guterres, otwierając debatę generalną 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego. Wezwał do zawieszenia broni w Ukrainie i w Strefie Gazy.
Guterres podkreślił, że świat stoi przed wyborem: „świat brutalnej siły czy świat praw”. Wskazał, że suwerenne państwa są najeżdżane, głód używany jako broń, miasta bombardowane, a społeczeństwa pogrążają się w chaosie.
Sekretarz generalny ONZ potępił zarówno zamachy z 7 października 2023 r. w Izraelu, jak i zbiorową karę wobec Palestyńczyków oraz systematyczne niszczenie Gazy.
16:01
80. sesję Zgromadzenia Ogólnego czas zacząć! 🇵🇱
16:09
Sekretarz generalny ONZ António Guterres, otwierając debatę generalną 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego, ostrzegł, że zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych są dziś zagrożone.
– Filary pokoju i postępu uginają się pod ciężarem bezkarności, nierówności i obojętności – mówił.
Wezwał do zawieszenia broni w Ukrainie i Strefie Gazy, potępiając zarówno zamachy Hamasu w Izraelu, jak i zbiorową karę wobec Palestyńczyków.
16:19
🤝🇵🇱🇪🇪🇩🇰🇱🇹🇳🇴🇸🇪🇱🇻🇫🇮— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) September 23, 2025
Z udziałem marszałka Sejmu @szymon_holownia 23 września odbyły się kolejne konsultacje przewodniczących parlamentów państw bałtyckich oraz nordyckich.
👉Rozmówcy omówili kwestie związane z sytuacją na Ukrainie oraz bezpieczeństwa w Europie i regionie.… pic.twitter.com/KcMOvbJacT
16:27
Po sześciu latach przerwy Donald Trump ponownie zabrał głos na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W ostrym wystąpieniu były prezydent USA mówił o końcu epoki pokoju i stabilizacji oraz o „największym kryzysie naszych czasów”.
Trump podkreślił, że poprzednia administracja USA doprowadziła kraj do „spirali nieszczęść”, a świat stanął w obliczu chaosu i zagrożeń.
16:28
W drugiej części przemówienia wskazał na swoje osiągnięcia po powrocie do władzy. Wymienił m.in. największe cięcia podatkowe i regulacyjne w historii USA, które, jak podkreślił, uczyniły Stany Zjednoczone „najlepszym krajem do prowadzenia biznesu”. Według Trumpa amerykańska gospodarka jest obecnie „najlepsza kiedykolwiek”.
16:32
Szef MSWiA: granice z Białorusią znów otwarte
Marcin Kierwiński poinformował, że podpisał rozporządzenie przywracające ruch na przejściach granicznych z Białorusią. Otwarcie nastąpi w nocy ze środy na czwartek o północy. Premier Donald Tusk podkreślił, że decyzja została podjęta po zakończeniu manewrów Zapad 2025, ale rząd zastrzega sobie możliwość ponownego zamknięcia granicy w razie wzrostu zagrożenia.
16:34
Trump na sesji ONZ: - W razie gdyby Rosja nie była w stanie się dogadać, żeby zakończyć wojnę, USA są gotowe do nałożenia wysokich ceł.
16:37
Prezydent USA podkreślił, że wojna, która miała potrwać kilka dni, trwa już trzy i pół roku i co tydzień pochłania życie od pięciu do siedmiu tysięcy młodych ludzi po obu stronach. – Ta wojna nigdy nie powinna się wydarzyć. Nigdy by do niej nie doszło, gdybym to ja był prezydentem – stwierdził.
16:37
Trump wezwał do natychmiastowych negocjacji pokojowych i uwolnienia wszystkich zakładników. – Nie chcemy odzyskiwać dwóch, potem trzech, potem jednego. Chcemy odzyskać wszystkich teraz – mówił.
Prezydent skrytykował państwa europejskie za kupowanie rosyjskiej ropy i gazu, twierdząc, że w ten sposób „finansują wojnę przeciwko sobie”. Dodał, że Rosja, która miała wygrać tę wojnę w trzy dni, dziś wygląda „słabo i gorzej niż kiedykolwiek”.
„Kupując rosyjską ropę i gaz, Europa finansuje wojnę przeciwko samej sobie. To wstyd” - stwierdził.
16:47
Prezydent USA zwrócił uwagę na kryzys narkotykowy, który jego zdaniem kosztował życie setek tysięcy Amerykanów. – Myślę, że straciliśmy 300 tysięcy ludzi w zeszłym roku z powodu narkotyków – mówił. Podkreślił, że wiele ofiar ginie przez działalność karteli i organizacji terrorystycznych. – Takie organizacje torturują, okaleczają, mordują i czują się bezkarne – stwierdził.
Trump zapowiedział twardą walkę z grupami przestępczymi powiązanymi m.in. z Wenezuelą i wskazał, że Stany Zjednoczone użyją „dominującej siły amerykańskiej” wobec tych, którzy handlują narkotykami i terroryzują społeczeństwa. – Absolutnie zmieciemy was z powierzchni ziemi – ostrzegł.
16:51
Trump stwierdził, że bardzo martwi się o Europę i jej przyszłość, przez wgląd na bardzo duży napływ emigrantów.
16:52
- Ślad węglowy to przekręt - twierdzi Trump.
17:02
Prezydent USA ostro zaatakował politykę klimatyczną i tzw. ślad węglowy. – Ślad węglowy to przekleństwo, wymyślone przez ludzi o złych zamiarach. To droga do zniszczenia – mówił. Wspominał przy tym, że „jeszcze niedawno prezydent Obama mówił o redukcji emisji, a sam latał starym Boeingiem 747 do Hawajów, by grać w golfa”.
17:03
Trump stwierdził, że Europa, choć zredukowała swój ślad węglowy o 37 proc., „zapłaciła za to miejscami pracy i wysokimi rachunkami za energię”, podczas gdy Chiny i inne państwa rozwijające się zwiększają emisje CO₂. – Europa płaci cztery, pięć razy więcej za prąd niż Ameryka, a nasze rachunki spadają – podkreślał.
17:03
Prezydent przekonywał, że Stany Zjednoczone mają obecnie „najczystsze powietrze od wielu lat”, ale, jak dodał, „co z tego, skoro zanieczyszczenia z Chin i innych krajów i tak napływają nad nasze miasta”. Mówił również o odpadach zrzucanych do mórz w Azji, które „po tygodniach dryfowania trafiają na plaże w Kalifornii”.
Według Trumpa polityka klimatyczna w obecnym kształcie „nie ratuje środowiska, ale redystrybuuje przemysł z krajów rozwiniętych do państw, które łamią zasady i zarabiają na tym fortunę”.
17:07
Trump zakończył przemówienie w ONZ
Prezydent USA mówił o konieczności obrony wolności, suwerenności i tradycyjnych wartości. – Brońmy wolności słowa i wolności religijnej, w tym chrześcijaństwa – najbardziej prześladowanej religii na świecie – podkreślił.
Trump ostrzegał, że wysokie koszty zielonej energii i niekontrolowana imigracja „niszczą wolny świat”, a państwa potrzebują „silnych granic i tradycyjnych źródeł energii”.
W emocjonalnym zakończeniu odwołał się do dziedzictwa narodów i poświęcenia przodków. – Nasi przodkowie oddali wszystko w imię Ojczyzny, teraz to zadanie spoczywa na nas. Walczmy o ich sny, o ich Boga i wolności – mówił.
Trump zakończył słowami o wspólnej wizji świata: – Razem możemy zbudować piękną planetę pokoju i dobrobytu. To może zacząć się tu i teraz.
17:11
Nowy Jork. Trwa debata generalna 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. #UNGA80
17:28
September 23, 2025
18:06
18:07
Plan dalszych spotkań Trumpa w ONZ
Po godzinnej przemowie na forum Zgromadzenia Ogólnego prezydent USA ma zaplanowaną serię spotkań bilateralnych. Według harmonogramu Białego Domu Trump miał o 11:10 czasu nowojorskiego (17:10 w Polsce) spotkać się z sekretarzem generalnym ONZ, następnie o 13:00 (19:00 w Polsce) z Wołodymyrem Zełenskim. O 14:30 (20:30 w Polsce) przewidziane są rozmowy z przywódcami Kataru, Jordanii, Turcji, Pakistanu, Indonezji, Egiptu, ZEA i Arabii Saudyjskiej, a o 19:30 (01:30 w Polsce, w nocy z wtorku na środę) udział w recepcji ONZ. Część spotkań rozpoczęła się jednak z opóźnieniem.
18:15
Erdogan w ONZ: uznajcie państwo palestyńskie
Prezydent Turcji dużą część swojego wystąpienia poświęcił sprawie Palestyny. – Stoję tu na tej mównicy w imieniu 86 milionów obywateli Turcji, a także naszych palestyńskich braci i sióstr, których głosy są uciszane – mówił.
Erdogan podziękował państwom, które uznały niepodległe państwo palestyńskie, i wezwał pozostałych przywódców do podjęcia tej samej decyzji. – Wzywam wszystkie kraje, które jeszcze tego nie zrobiły, aby uznały Palestynę – oświadczył.
18:20
Przydacz: głównym burzycielem pokoju jest Rosja
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówił w Nowym Jorku, że państwa NATO muszą coraz częściej wymieniać się informacjami wobec „rosnącej liczby prowokacyjnych działań” – wspomniał w tym kontekście o Danii.
18:20
– Widać, że tych prowokacyjnych działań może być coraz więcej, więc państwa natowskie muszą wymieniać się informacjami – mówił.
18:21
Podkreślił wagę dzisiejszego wystąpienia Karola Nawrockiego na forum ONZ. – To będzie głos Polski na zgromadzeniu ogólnym. Prezydent będzie mówił bardzo szeroko o bezpieczeństwie i architekturze, która pozwoliła nam przez trzy dekady rozwijać się, a którą Rosja chce zburzyć – zaznaczył.
Przydacz nie krył mocnych słów wobec Moskwy. – Nie można godzić się na łamanie prawa międzynarodowego, na łamanie podstawowych zasad ONZ. Rosja zobowiązała się do dbania o pokój, a dziś jest głównym burzycielem pokoju na świecie. To brzmi jak kiepski żart – podkreślił.
Zasygnalizował też inne akcenty w przemówieniu Nawrockiego. – Pan prezydent będzie mówił także szerzej o sprawach globalnych, bo Polska patrzy na świat nie tylko przez pryzmat własnego interesu, ale dużo szerzej. Tych wyzwań nie brakuje – tłumaczył.
Na wieczór czasu nowojorskiego zapowiedział recepcję u Donalda Trumpa. – Po tej rozmowie możemy być przekonani, że relacje polsko-amerykańskie układają się dobrze – dodał.
18:22
Odnosząc się do wspólnej obecności w ONZ polskich władz, czyli Sikorskiego i Nawrockiego, zaznaczył: – Panowie zasiadali razem, jesteśmy Polską, w tym sensie jesteśmy reprezentantami. Tam jest sześć miejsc za tabliczką Rzeczypospolitej i to zawsze wielki honor i przyjemność, że można usiąść i reprezentować Polskę. W ramach tej obecności trzeba ze sobą współpracować i ta współpraca powinna się układać jak najlepiej.
18:24
Jednocześnie przyznał, że zdarzają się napięcia. – Czasami emocje polityczne wewnątrz udzielają się niektórym, zwłaszcza współpracownikom ministra Sikorskiego, i biorą górę nad interesem państwa polskiego – stwierdził.
Przydacz wskazywał, że nie wszystkie państwa podzielają stanowisko Warszawy wobec Rosji. – Chciałbym, aby cały świat mówił takim językiem jak Polska, ale tak nie jest. Są różne perspektywy i różne percepcje, wynikające z innych celów i doświadczeń historycznych – mówił.
18:26
Odnosząc się do stanowiska USA, ocenił: – Zakładam, że celem polityki amerykańskiej jest powstrzymanie zabijania ludzi na Ukrainie, więc być może jeszcze tli się nadzieja, że negocjacje mogą przynieść jakikolwiek pozytywny skutek. Ja osobiście nie wierzę, że Rosja jest zainteresowana negocjowaniem w dobrej wierze.
Wezwał do twardej linii wobec Moskwy. – Zawsze będziemy apelowali o to, by rozmawiać z Rosją z twardej postawy. Instrumenty polityczne i ekonomiczne, takie jak sankcje, powinny być w dużo większej skali wykorzystywane – zarówno przez Brukselę, jak i Waszyngton – zaznaczył.
18:30
Pytany o spotkanie Nawrockiego z Trumpem, wyjaśnił, że okazja do rozmowy może pojawić się podczas recepcji w ONZ. – Nie są to jednak rozmowy polityczne. To będzie raczej krótki kontakt w formule protokolarnej, a nie szerokie rozmowy takie jak 3 września w Waszyngtonie – podkreślił.
18:35
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że polityka odstraszania Rosji „będzie wypełniana konkretnymi decyzjami i jednostkami”, ale Polska także musi przyspieszyć własne działania. – Dzisiaj w Pałacu odbyło się spotkanie z ekspertami, szef kancelarii i szef gabinetu przyjęli ekspertów, aby dyskutować, co Polska może zrobić, by jak najszybciej wzmocnić zdolności w zakresie obrony antydronowej. Rząd tutaj przysnął przez ostatnie półtora roku i trzeba to nadrobić jak najszybciej – mówił.
Podkreślił, że celem jest bezpieczeństwo polskiego nieba. – Nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której do bardzo tanich rosyjskich dronów strzela się bardzo drogimi amerykańskimi rakietami z F-35 czy F-16 – zaznaczył Przydacz.
Na zakończenie dodał, że cała polska delegacja z prezydentem Karolem Nawrockim na czele kontynuuje wizytę w Nowym Jorku.
18:38
Organizacja Human Rights First ostro oceniła przemówienie prezydenta USA. – Jego wystąpienie było kakofonią fałszu, ksenofobii i okrucieństwa – stwierdziła prezes HRF Uzra Zeya. Według niej Trump „próbuje eksportować swoją antyimigracyjną agendę na cały świat”, a jego administracja „zamiast złotej ery, wprowadziła nową erę nadużyć praw człowieka w kraju”.
19:00
Nawet prezydenci muszą mierzyć się z niedogodnościami nowojorskiego ruchu ulicznego. W poniedziałek wieczorem Emmanuel Macron został zatrzymany przez policjanta, gdy próbował przejść przez jezdnię, wszystko z powodu przejazdu kolumny Donalda Trumpa.
Francuski prezydent obrócił sytuację w żart i zadzwonił do Trumpa prosto z chodnika. „Zgadnij co. Stoję na ulicy, bo wszystko jest zablokowane z twojego powodu” – mówił Macron przez telefon.
Policjant, który powstrzymał francuską delegację, wyraźnie speszony przepraszał: „Przykro mi, Panie Prezydencie, naprawdę przepraszam”.
19:31
Rodziny zakładników chwalą Trumpa. „Mówi to, czego brakuje Izraelowi”
Forum Rodzin Zakładników, reprezentujące bliskich osób przetrzymywanych w Strefie Gazy, pozytywnie oceniło wystąpienie Donalda Trumpa w ONZ. Organizacja podkreśliła, że amerykański prezydent „mówił z determinacją, przywództwem i moralną jasnością, której wciąż brakuje izraelskiemu rządowi i premierowi”. Wezwała też Trumpa, by wywarł presję na Izrael i skłonił go do powrotu do negocjacji z Hamasem.
Trump w swoim przemówieniu stwierdził: – Zamiast ulegać żądaniom Hamasu, ci, którzy chcą pokoju, powinni mówić jednym głosem: uwolnić zakładników teraz.
19:34
Ruch Hamas wydał komunikat po wystąpieniu Donalda Trumpa w ONZ, w którym prezydent USA zarzucił mu odrzucanie propozycji zawieszenia broni w Gazie.
„Hamas nigdy nie był przeszkodą w osiągnięciu porozumienia o rozejmie. Przeciwnie, wykazał pełną elastyczność. To premier Izraela Benjamin Netanyahu jest jedyną przeszkodą dla wszelkich starań o pokój” – czytamy w oświadczeniu.
Organizacja oskarżyła izraelskiego premiera o złamanie styczniowego porozumienia i „zlekceważenie propozycji Witkoffa”, a także o „ludobójstwo, czystki etniczne i przymusowe wysiedlenia”. Hamas wezwał USA, by, jak podkreślono „stanęły po stronie sprawiedliwości i zmusiły Izrael do zakończenia brutalnej wojny”.
19:42
💬 Jesteśmy państwem NATO, które najwięcej środków finansowych wydaje na wojsko. Mamy 4,7 proc., więc niewiele już dzieli nas od 5 proc., które zostały uzgodnione podczas szczytu w Hadze. W rozmowach z @POTUS nasz kraj wskazywany jest jako wzorowy sojusznik w tym zakresie.— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 23, 2025
💬… pic.twitter.com/mMmlw6W02A
19:56
Gabinet Prezydenta RP to też zaplecze doradcze, którego rolą jest współpraca z ekspertami.— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) September 23, 2025
Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim poprowadziłem zorganizowane przez @BBN_PL spotkanie z firmami technologicznymi zajmującymi się systemami dronowymi i antydronowymi. Dziękuję panu @RozekTom… pic.twitter.com/8gmrUgpELo
19:59
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że podczas rozmowy z Donaldem Trumpem poruszy temat gwarancji bezpieczeństwa oraz konieczności zwiększenia presji Zachodu na Rosję. Podkreślił też, że kluczowe jest powstrzymanie Europy przed kupowaniem rosyjskiej ropy i gazu.
Trump tym razem zabrzmiał bardziej przychylnie wobec Kijowa niż w poprzednich wystąpieniach. – Mamy ogromny szacunek dla walki, jaką prowadzi Ukraina – oświadczył prezydent USA.
20:09
Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie maszyny naruszające ich przestrzeń powietrzną. – Tak, tak myślę – powiedział podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku.
Zapewnił, że USA wsparłyby sojuszników, „zależnie od okoliczności”. – Jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO – podkreślił.
Trump odmówił natomiast komentarza w sprawie zakłóceń na lotnisku w Kopenhadze spowodowanych przez drony, zaznaczając, że potrzebuje więcej informacji.
20:16
Podczas spotkania z Donaldem Trumpem na marginesie 80. sesji ZO ONZ przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że amerykański prezydent ma rację, domagając się zakończenia importu rosyjskiej ropy do Europy. – Trump ma absolutną rację. Pracujemy nad tym – podkreśliła, zapowiadając, że UE chce całkowicie wstrzymać import do końca roku.
Trump chwalił szefową KE, nazywając ją „bardzo wpływową, bardzo inteligentną kobietą i przyjaciółką”.
Wcześniej amerykański prezydent spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem, a także z prezydentem Argentyny Javierem Mileim, któremu obiecał wsparcie w walce z kryzysem finansowym.
20:18
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że planuje rozmowę telefoniczną z premierem Węgier Viktorem Orbánem, by nakłonić go do zakończenia zakupów rosyjskiej ropy. – To mój przyjaciel. Jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale mam przeczucie, że jeśli to zrobię, może się wycofać. I myślę, że właśnie to zrobię – powiedział Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim.
20:35
Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził w wywiadzie dla BFMTV, że Donald Trump chciałby otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. – Widzę prezydenta USA, który jest zmobilizowany, powtórzył dziś z trybuny ONZ: „chcę pokoju, rozwiązałem siedem konfliktów”, który chce Pokojowej Nagrody Nobla – mówił Macron.
Zastrzegł jednak, że byłoby to możliwe jedynie wtedy, gdyby udało się zatrzymać konflikt izraelsko-palestyński.
Francuski przywódca podkreślił też, że realne utworzenie państwa palestyńskiego, którego powstanie Francja właśnie uznała, będzie możliwe dopiero wtedy, gdy zgodzi się na nie Izrael.
20:37
Podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w siedzibie ONZ prezydent USA Donald Trump stwierdził, że państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie maszyny naruszające ich przestrzeń powietrzną. – Tak, tak myślę – podkreślił. Zapewnił, że USA wsparłyby sojuszników, „zależnie od okoliczności”.
– Jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO – dodał.
Trump zasugerował również, że zwróci się do premiera Węgier Viktora Orbána o zaprzestanie zakupów rosyjskiej ropy.
– On jest moim przyjacielem. Nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, zrobiłby to. I myślę, że to zrobię – powiedział.
Prezydent USA odmówił natomiast komentarza na temat poniedziałkowych zakłóceń na lotnisku w Kopenhadze spowodowanych przez drony, podkreślając, że „oni sami nie wiedzą, co się stało”.
20:58
Donald Trump w ONZ ostro o Europie: „Kupując rosyjską ropę i gaz, finansujecie wojnę przeciwko sobie. To wstyd”. Później padły też zapowiedzi telefonu do Orbána. Sprawdź szczegóły 👉
21:17
Pierwsza Dama Marta Nawrocka wzięła udział w recepcji wydawanej przez Małżonkę Prezydenta USA @FLOTUS.
Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Fostering the Future Together" - „Wspólnie na rzecz przyszłości".
Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Fostering the Future Together” - „Wspólnie na rzecz przyszłości”. pic.twitter.com/flgVrphMS9
21:18
Przypominamy: Mocne słowa prezydenta USA w Nowym Jorku. Podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w siedzibie ONZ Donald Trump został zapytany, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie maszyny naruszające ich przestrzeń powietrzną. Odpowiedział bez wahania: „Tak, tak myślę”.
Dopytywany, czy Stany Zjednoczone wsparłyby sojuszników w takiej sytuacji, stwierdził: „Zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO”.
21:21
Niespodziewany zwrot w stanowisku Donalda Trumpa wobec wojny. Jeszcze do niedawna prezydent USA sugerował, że Ukraina będzie musiała oddać część terytoriów, by zawrzeć pokój z Rosją. Teraz, po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku, ogłosił w mediach społecznościowych zupełnie coś innego.
Na platformie Truth Social Trump napisał: „Uważam, że Ukraina, z pomocą Unii Europejskiej i NATO, jest w stanie odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnych granicach. Dlaczego nie?”.
21:22
Według niego Rosja pogrąża się w kryzysie gospodarczym, a wojna, która trwa już trzy i pół roku, ukazała ją jako „papierowego tygrysa”.
„To wojna, którą prawdziwa potęga militarna powinna była wygrać w tydzień. Tymczasem Rosja wydaje ogromne pieniądze, a zwykli obywatele stoją w kolejkach po benzynę” — stwierdził Trump.
Dodał, że Ukraina „ma wielkiego ducha i jest coraz silniejsza”, a jeśli otrzyma dalsze wsparcie finansowe i wojskowe z Europy, może odbić wszystkie okupowane terytoria. „A kto wie, może nawet coś więcej!” — napisał.
Trump zapewnił również, że Stany Zjednoczone będą nadal dostarczać broń NATO, które, jak zaznaczył „może wykorzystać ją według własnego uznania”.
21:23
21:38
21:53
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na marginesie sesji ONZ w Nowym Jorku ujawnił szczegóły rozmowy z Donaldem Trumpem. Jak powiedział, rozmawiali o sytuacji gospodarczej Rosji.
„Jest bardzo zła” — ocenił ukraiński przywódca.
Zełenski stwierdził również, że nie widzi żadnych sygnałów, by Chiny chciały zakończenia wojny po stronie Ukrainy.
Według danych z połowy sierpnia, Rosja kontrolowała ok. 114,5 tys. km², czyli 19 proc. terytorium Ukrainy, w tym Krym oraz rozległe obszary wschodu i południa. Od tego czasu Ukraina notuje kolejne, choć stopniowe postępy na froncie.
Kijów podkreśla, że nigdy nie uzna rosyjskiej okupacji, a zdecydowana większość państw świata uznaje granice Ukrainy sprzed 1991 r.
21:55
Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa przedstawił kolejne kroki, które jego zdaniem powinny nastąpić po tym, jak kolejne państwa uznały palestyńskie państwo.
„Teraz uważamy, że następnym krokiem jest stworzenie warunków do zawieszenia broni, natychmiastowe uwolnienie zakładników, pomoc humanitarna, ale także stworzenie politycznych, ekonomicznych i społecznych warunków do wzmocnienia rozwiązania dwóch suwerennych państw. Trzeba dać szansę na pokój w codziennym życiu Izraelczyków i Palestyńczyków, by mogli żyć, a nie umierać” — mówił Rebelo de Sousa.
W niedzielę Portugalia oficjalnie uznała państwo palestyńskie.
21:58
„Trump ośmiesza USA”. Ostrze słów byłej doradczyni Bidena
Była doradczyni ds. klimatu prezydenta Joe Bidena, Gina McCarthy, ostro skrytykowała słowa Donalda Trumpa, który nazwał zmiany klimatu „oszustwem” i wezwał do powrotu do paliw kopalnych.
„Trump nadal ośmiesza USA na arenie międzynarodowej i podważa interesy Amerykanów w kraju. Rezygnując z globalnego przywództwa i współpracy w sprawie klimatu, oddaje wpływy na decyzje o bilionach dolarów, które kształtują gospodarkę” — oceniła McCarthy.
22:27
Prezydent Karol Nawrocki podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku odbył szereg krótkich spotkań z liderami państw, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Jak zaznaczył, rozmowa miała charakter powitania i krótkiej wymiany zdań, ale „nie wyklucza to dalszych kontaktów w przyszłości”. Przydacz podkreślił, że planowana wizyta Nawrockiego na Ukrainie obejmie nie tylko sprawy bezpieczeństwa, ale także kwestie historyczne i gospodarcze.
Minister zwrócił też uwagę, że Polska ma swoje oczekiwania wobec Kijowa i prezydent Nawrocki będzie je „twardo stawiał” w rozmowach z ukraińskimi partnerami.
23:06
Na marginesie sesji ONZ w Nowym Jorku doszło do spotkania Emmanuela Macrona i Donalda Trumpa. Prezydent Francji stwierdził, że pokonanie Hamasu wymaga nie tylko działań wojskowych, ale też kompleksowej strategii politycznej, gospodarczej i społecznej.
„Izrael zabił przywódców Hamasu, a ta organizacja ma dziś tylu bojowników, co pierwszego dnia wojny. To podejście nie działa. Potrzebujemy innych rozwiązań” — mówił Macron, który w poniedziałek ogłosił uznanie Palestyny.
Trump z kolei powtórzył, że chce końca wojny w Gazie i uwolnienia izraelskich zakładników. Zapowiedział wieczorne spotkanie z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej, Kataru, Egiptu, Jordanii, Turcji, Indonezji i Pakistanu.
Według izraelskich mediów, Trump ma przedstawić plan powojennej przyszłości Strefy Gazy, przygotowany przez byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira. Zakłada on tymczasową administrację, międzynarodowe siły porządkowe i ograniczoną rolę Autonomii Palestyńskiej.
23:46
Kataloński dziennik „La Vanguardia” pisze, że ONZ nie jest w stanie zapobiec wojnom, ale nadal pozostaje potrzebna. Gazeta wskazuje, że Ukraina i Strefa Gazy obnażają zarówno siłę, jak i słabość tej organizacji.
„Zapobieganie wojnom było zalążkiem ONZ, ale to właśnie wojny obnażają dziś jej słabość” – czytamy w komentarzu redakcyjnym.
Według dziennika, uznawanie Palestyny przez kolejne kraje m.in. Wielką Brytanię, Kanadę, Australię, Portugalię i Francję – „nie powstrzyma zabijania, ale wzmocni przekonanie, że Palestyńczycy zasługują na własne państwo”.
23:49
Przemawia Emmanuel Macron.
0:23
– Prezydent Trump jest cierpliwy, ale jego cierpliwość nie jest nieskończona – ostrzegł sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Rubio zapowiedział, że Trump ma w ręku „realne opcje”, od nowych sankcji gospodarczych po sprzedaż broni Ukrainie.
– Ta wojna musi się skończyć. Jeśli Moskwa nie będzie zainteresowana pokojem, prezydent podejmie kroki, które nałożą na Rosję koszty – dodał.
Wcześniej głos zabrał Wołodymyr Zełenski, który jako pierwszy wystąpił wbrew zwyczajowym zasadom.
– Moskwa boi się Ameryki. Rozmawiałem dziś z Trumpem o pokoju i mamy kilka dobrych pomysłów. Liczymy, że USA popchną Rosję do zatrzymania agresji – mówił prezydent Ukrainy.
Zełenski apelował o „zamknięcie nieba nad Ukrainą” i zapowiedział, że Kijów z sojusznikami chce budować nową architekturę bezpieczeństwa z USA jako gwarantem.
0:32
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Donaldem Trumpem w ONZ powiedział w Fox News, że otrzymał „pozytywny sygnał”, iż USA pozostaną z Ukrainą do końca wojny.
Zełenski przyznał, że jego relacje z amerykańskim prezydentem są dziś „lepsze niż wcześniej”. Podkreślił też, że zaskoczył go wpis Trumpa na Truth Social, w którym padły słowa, że Ukraina może odzyskać wszystkie swoje terytoria.
0:33
Prezydent RP @NawrockiKn w drodze do siedziby ONZ. Wkrótce wygłosi wystąpienie podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1:05
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ocenił rozmowę z Donaldem Trumpem i przywódcami państw muzułmańskich na temat Strefy Gazy jako „bardzo produktywną i pozytywną” – podała agencja Anadolu.
Erdogan zapowiedział publikację wspólnej deklaracji, ale nie zdradził szczegółów. Wcześniej z mównicy ONZ apelował o natychmiastowe zawieszenie broni i uznanie państwa palestyńskiego. – W Strefie Gazy trwa ludobójstwo, nawet gdy się tu spotykamy – podkreślił.
1:22
W końcu pojawił się Karol Nawrocki. Przemawia po polsku, choć przywitał się po angielsku.
1:25
– 24 lutego 2022 roku zostaliśmy brutalnie wszyscy wybudzeni z błogiego snu o świecie końca historii – powiedział.
– Historia się nie skończyła i historia się nie skończy. Musimy mieć tego świadomość – dodał polski prezydent.
1:27
Prezydent Karol Nawrocki podczas swojego wystąpienia w ONZ mówił, że wojna w Ukrainie to nie tylko największy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej, ale też moment przełomowy dla całego ładu międzynarodowego.
– Rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko najpoważniejszy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej, ale to także punkt zwrotny. Dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach. Świat wszedł w nową, niebezpieczną erę rywalizacji wielkich mocarstw, łamania zasad i testowania, jak daleko można się posunąć, zanim ktoś powie wyraźne „dość, stop” – podkreślił.
Prezydent zaznaczył, że Polska, jako państwo graniczne NATO i Unii Europejskiej, dobrze rozumie zagrożenie, jakie niesie za sobą agresywna polityka Rosji.
1:31
Prezydent Karol Nawrocki w przemówieniu w ONZ ostrzegł, że wojna w Ukrainie to nie tylko lokalny konflikt, ale sprawdzian dla całej wspólnoty międzynarodowej.
– To właściwie ostatni moment na podjęcie konkretnych działań. Rosyjska agresja na Ukrainę nie jest konfliktem o charakterze wyłącznie regionalnym. To sprawdzian, czy zasady, na których opiera się ONZ, przetrwają próbę czasu, czy też ustąpią pod ciężarem imperialnych i kolonialnych ambicji państwa, które uważa się za stojące ponad prawem i które wielokrotnie ignorowało rezolucje tego zgromadzenia – powiedział Nawrocki.
1:36
Prezydent Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w ONZ nawiązał do ostrzeżeń śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprzed 16 lat.
– Rosja nie porzuciła swoich imperialnych ambicji. Jeden z moich wielkich poprzedników, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński doskonale to rozumiał, gdy przemawiał na placu przed gruzińskim parlamentem. W roku 2008 jego słowa przetrwały próbę czasu. Prezydent Lech Kaczyński mówił: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę – przypomniał Nawrocki.
Prezydent podkreślił, że prorocze ostrzeżenie Kaczyńskiego w pełni wybrzmiewa dziś, gdy rosyjska agresja trwa już nie tylko w Ukrainie, ale zagraża całemu regionowi Europy Środkowo-Wschodniej.
1:40
- Polacy nie przestraszyli się sowieckich hord w roku 1920 i broniąc cywilizacji europejskiej, pokonali Sowietów w roku 1920, Polacy i kraje Europy Środkowej nie oddały swojego ducha wolności i suwerenności przez 45 lat sowieckiego kolonializmu. Po roku 1945 Polacy, kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie przestraszą się też rosyjskich dronów - stwierdził.
1:45
Prezydent Karol Nawrocki w ONZ krytycznie ocenił decyzje części krajów Zachodu.
– Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jako Polacy, Europa pogrążyła się w ideologicznym szale. To doprowadziło do złych decyzji – od polityki migracyjnej po Zielony Ład, który niszczy rynki gospodarcze – stwierdził.
1:47
– Biorąc pod uwagę nasz potencjał i nasze doświadczenie, konsekwentnie zabiegamy o udział w pracach G20 w formacie, który pełni rolę mostu w obecnych burzliwych czasach – powiedział.
Dodał, że ma nadzieję na stałą obecność Polski w tym gronie. – Zaproszenie do udziału w kolejnym szczycie grupy wystosowane przez Stany Zjednoczone, za co dziękuję prezydentowi Donaldowi Trumpowi, przełoży się na naszą obecność – zaznaczył.
Prezydent Karol Nawrocki tym akcentem zakończył swoje wystąpienie w ONZ, podkreślając, że Polska chce być aktywnym uczestnikiem globalnych debat, nie tylko w ramach Unii Europejskiej i NATO, ale także w kluczowych formatach gospodarczych, takich jak G20.