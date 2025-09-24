Wystąpienie Nawrockiego w ONZ poruszyło salę. Uderzył w Rosję: „Zagrożeniem dla Polski i Europy” [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent Karol Nawrocki we wtorek wziął udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego wystąpienie rozpoczęło się po godz. 1:22 czasu polskiego. Prezydent podkreślał, że rosyjska agresja na Ukrainę to punkt zwrotny w historii Europy i świata, ostrzegając, że granice państwowe przestały być nietykalne, a prawo międzynarodowe traktowane jest dziś jak sugestia.

Nawrocki mówił, że to „ostatni moment na działanie”, a ONZ stoi przed sprawdzianem, czy zdoła obronić fundamenty, na których powstała. Ostrzegł, że Rosja nie porzuciła imperialnych ambicji i przypomniał prorocze słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku: „Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i Polska”.

Polski prezydent uderzył też w część zachodnich państw, stwierdzając, że Europa pogrążyła się w „ideologicznym szale” od błędów migracyjnych po Zielony Ład, który, jak mówił, niszczy rynki gospodarcze.

Najważniejsze punkty wystąpienia Karola Nawrockiego w ONZ:

Prezydent mówił, że rosyjska agresja to „punkt zwrotny” i ostatni moment na działanie.

Ostrzegł, że granice państwowe przestały być nietykalne, a prawo międzynarodowe jest łamane.

Przypomniał prorocze słowa Lecha Kaczyńskiego z 2008 r. o rosyjskim imperializmie.

Skrytykował Europę za „ideologiczny szał”, w tym błędy migracyjne i Zielony Ład.

Zapowiedział, że Polska chce wejść do G20 jako „most” w czasach kryzysu.

Polska na Forum ONZ

W wystąpieniu Nawrocki nawiązał także do gospodarki. Zapowiedział, że Polska konsekwentnie zabiega o udział w pracach G20, pełniąc rolę mostu w burzliwych czasach. – Mamy nadzieję, że zaproszenie wystosowane przez Stany Zjednoczone przełoży się na stałą obecność Polski w tym gronie – dodał, dziękując prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

Na marginesie sesji ONZ polska para prezydencka spotkała się również z przedstawicielami amerykańskich firm zrzeszonych w Business Council of International Understanding oraz wzięła udział w przyjęciu powitalnym wydanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię.

Równolegle w Nowym Jorku działał także wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który brał udział w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska dyplomacja przypomniała swoje priorytety: reformę ONZ, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, działania humanitarne i cele zrównoważonego rozwoju.

We wtorek w kuluarach odbyły się liczne spotkania bilateralne, m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem czy rozmowy premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Tego dnia obradowała także Rada Północnoatlantycka po incydencie z rosyjskimi myśliwcami nad Estonią.

