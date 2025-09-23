Zaskakujące ujęcia z ONZ. Roześmiani Sikorski i Nawrocki razem w pierwszym rzędzie

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-23 18:01

Uśmiechy, rozmowy i zaskakujące ujęcia z Nowego Jorku. Podczas inauguracji 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Karol Nawrocki i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zasiedli obok siebie, wymieniając żarty i gesty sympatii. Zdjęcia natychmiast wywołały pytania: czy to znak, że konflikt na linii Pałac Prezydencki – MSZ został zażegnany?

Radosław Sikorski & Karol Nawrocki

i

Autor: Joerg Carstensen & Marek Kudelski/Super Express/ Associated Press

Uśmiechy w Nowym Jorku

Choć jeszcze niedawno media donosiły o chłodnych relacjach między obozem prezydenckim a rządem Donalda Tuska, najnowsze zdjęcia z Nowego Jorku pokazują zupełnie inny obraz. Karol Nawrocki i Radosław Sikorski, siedząc ramię w ramię podczas debaty generalnej ONZ, wymieniali uśmiechy i krótkie uwagi. Na fotografiach widać lekko rozluźnioną atmosferę, co w przypadku międzynarodowego forum pełnego powagi i napięć przykuwa szczególną uwagę.

Polityczne tło

Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywa się w kluczowym momencie dla Europy i NATO. Polska, jako państwo graniczne sojuszu, odgrywa coraz ważniejszą rolę w debatach o bezpieczeństwie wschodniej flanki i reagowaniu na rosyjskie prowokacje. Od ostrych słów Radosława Sikorskiego o możliwości zestrzelenia rosyjskich jednostek powietrznych po zapowiadane wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego i odbyte rozmowy dotyczące sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, polska obecność w ONZ budzi międzynarodowe emocje.

Tym bardziej więc zaskakują kadry, które trafiły do sieci. Politycy, o których często pisano w kontekście instytucjonalnych sporów, pokazali się razem w uśmiechach i lekkiej konwersacji.

Symboliczne obrazy

Choć nie padły żadne oficjalne deklaracje o poprawie relacji, zdjęcia obiegły media społecznościowe błyskawicznie. „Czy konflikt został zażegnany?” – pytają internauci. Inni zauważają, że niezależnie od politycznych różnic, polska delegacja w Nowym Jorku chciała pokazać spójny wizerunek wobec sojuszników.

W polityce gesty często mówią więcej niż słowa. Ujęcia z ONZ, na których Nawrocki i Sikorski wyglądają jak starzy znajomi, mogą stać się jednym z najbardziej symbolicznych obrazów 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego.

