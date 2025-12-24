Ambasador Polski we Francji zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA

Ambasador RP został zatrzymany na lotnisku w Warszawie przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy pozyskiwaniu dyplomów MBA.

Śledztwo dotyczy Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych i Collegium Humanum, a także byłego posła PiS i biznesmena.

Były prezes PKO BP, obecnie ambasador w Paryżu, jest podejrzany o posługiwanie się fałszywym dyplomem MBA w celu objęcia funkcji w spółkach Skarbu Państwa.

Jakie są dalsze szczegóły tej afery i kto jeszcze jest zamieszany w sprawę? Dowiedz się więcej o zatrzymaniach i zarzutach!

Zatrzymany na lotnisku

Jak poinformował portal Goniec.pl ambasador we wtorek przyleciał do Warszawy rejsowym samolotem. Już na płycie lotniska czekali na niego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dyplomata został przewieziony do Katowic gdzie aż do środowego poranka śledczy prowadzili z nim czynności.

Śledztwo ma dotyczyć nieprawidłowości i pozyskiwania dyplomów MBA w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, którą przez pewien czas kierował Paweł C., późniejszy założyciel uczelni Collegium Humanum.

W tej sprawie zatrzymano także dwie inne osoby byłego posła PiS Maksa K. i biznesmena Pawła P. Pierwszy z nich to były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości kilku kadencji i były wiceprezes banku PKO BP. Według Gońca to on jest centralną postacią w procederze, którym zajmuje się teraz katowicka prokuratura.

Jan R. to były wiceprezes a potem prezes PKO BP. W 2022 roku został ambasadorem we Paryżu. Jak informuje portal "w jego przypadku prokuratura koncentruje się na wątku posługiwania się dyplomem MBA, który miał zostać wystawiony, mimo braku realnych studiów i wykorzystany w procesie obejmowania funkcji w spółkach Skarbu Państwa, w tym w radzie nadzorczej Banku Pocztowego należącego do Poczty Polskiej."

