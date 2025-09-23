Mocne kadry z Nowego Jorku. Nawrocki z Guterresem, Baerbock i liderami Bałtyku

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Nowym Jorku na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Spotkania z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem i Annaleną Baerbock, przewodniczącą sesji

Rozmowy z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii o bezpieczeństwie w regionie Bałtyku

Udział w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej sztucznej inteligencji

Wystąpienie Nawrockiego w debacie generalnej zaplanowano na wtorek wieczorem czasu polskiego

Przylot polskiej delegacji

Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku w niedzielę wieczorem czasu lokalnego (ok. 1 w nocy z 21 na 22 września w Polsce). Prezydentowi towarzyszy żona, Marta Nawrocka, oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.

Dyplomatyczne spotkania

W poniedziałek Karol Nawrocki spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem i przewodniczącą 80. sesji Annaleną Baerbock. Rozmowy dotyczyły globalnych wyzwań, przyszłości Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz bezpieczeństwa w obliczu rosyjskiej agresji.

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie prezydenta RP z przywódcami państw bałtyckich: Litwy, Estonii i Łotwy. Dyskusja koncentrowała się na sytuacji w regionie Morza Bałtyckiego, wspólnej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje oraz na potrzebie dalszego wsparcia dla Ukrainy.

Sztuczna inteligencja w centrum uwagi

Prezydent Nawrocki uczestniczył również w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej wyzwaniom związanym ze sztuczną inteligencją. Jak podkreślono, nowe technologie coraz mocniej wpływają na politykę międzynarodową, bezpieczeństwo oraz globalną gospodarkę.

Co przed Polską delegacją

Kluczowym punktem wizyty będzie przemówienie Karola Nawrockiego podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wystąpienie zaplanowano na wtorek, 23 września, w sesji popołudniowej (ok. 23 czasu polskiego). Prezydent ma skupić się na kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, agresywnej polityce Rosji oraz przyszłości globalnego ładu opartego na prawie międzynarodowym.

Zdjęcia z Nowego Jorku pokazują kulisy dyplomatycznych rozmów, od oficjalnych spotkań z Guterresem i Baerbock, po dyskusje w gronie liderów państw bałtyckich. Kadry z ONZ podkreślają aktywną rolę Polski w debacie o bezpieczeństwie regionu i przyszłości świata.

