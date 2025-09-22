Tak wyglądały rozmowy Nawrockiego z liderami krajów bałtyckich. Zdjęcia mówią wszystko

Prezydent Karol Nawrocki odbył serię spotkań podczas wizyty w USA

W Nowym Jorku rozmawiał z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii o bezpieczeństwie regionu

Spotkał się także z Ruth Porat, szefową inwestycji Google i Alphabet

Główne tematy to wojna w Ukrainie, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja

Spotkanie z liderami państw bałtyckich

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w Nowym Jorku odbyło się spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Rozmowy dotyczyły sytuacji w regionie i dalszej koordynacji działań wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Na opublikowanych zdjęciach widać przywódców przy stole w kameralnej sali, w otoczeniu flag i symboli narodowych. Tematem dyskusji były także kwestie współpracy gospodarczej i energetycznej.

Google i Polska. Inwestycje i cyberbezpieczeństwo

Kolejnym punktem wizyty w USA było spotkanie z Ruth Porat, Prezes i Dyrektor ds. Inwestycji spółek Alphabet i Google. W rozmowie poruszono temat inwestycji w Polsce, rozwoju technologicznego, a także cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych pokazują prezydenta Nawrockiego w dyskusji z przedstawicielami Google w eleganckich wnętrzach nowojorskiej rezydencji.

Dyplomatyczny maraton w USA

Wizyta w Nowym Jorku wpisuje się w szerszy kontekst obecności polskiej delegacji na forum ONZ. Oprócz wystąpień oficjalnych prezydent prowadzi szereg rozmów bilateralnych i wielostronnych. Celem jest zarówno wzmocnienie bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i promocja Polski jako miejsca przyjaznego inwestycjom.

Spotkania Karola Nawrockiego w Nowym Jorku mają znaczenie wykraczające poza dyplomatyczny protokół. Rozmowy z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii wpisują się w strategię wzmacniania wschodniej flanki NATO i budowania wspólnego stanowiska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Państwa bałtyckie, podobnie jak Polska, są bezpośrednio zagrożone destabilizacją ze strony Kremla, dlatego koordynacja działań politycznych i wojskowych w tym regionie pozostaje kluczowa dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Z kolei spotkanie z Ruth Porat, jedną z najważniejszych osób w strukturach Google i Alphabet, otwiera przestrzeń do rozmów o inwestycjach technologicznych i cyberbezpieczeństwie. W kontekście wojny w Ukrainie i rosnącej liczby ataków hybrydowych kwestia ochrony danych i rozwoju sztucznej inteligencji ma dziś strategiczne znaczenie. Połączenie obu płaszczyzn, bezpieczeństwa militarnego i współpracy z globalnymi gigantami technologicznymi, pozwala Polsce budować wizerunek kraju, który jednocześnie dba o obronę regionu i rozwój gospodarki przyszłości.

