Trump naciska na Europę! Chce odciąć Rosję od pieniędzy z ropy, rośnie napięcie

Donald Trump w ONZ uderzył w Europę za kupowanie surowców od Rosji. Stwierdził, że państwa Zachodu „finansują wojnę przeciwko samej sobie” i nazwał to „wstydem”. Prezydent USA zapowiedział, że osobiście zadzwoni do Viktora Orbána, by przekonać go do rezygnacji z rosyjskiej ropy. Kilka godzin później jego stanowisko poparła Ursula von der Leyen.

Mocne słowa Trumpa w ONZ

Podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Donald Trump po raz kolejny wezwał do odcięcia Moskwy od dochodów z surowców energetycznych.

„Kupując rosyjską ropę i gaz, Europa finansuje wojnę przeciwko samej sobie. To wstyd” — oświadczył amerykański prezydent.

Trump zapowiedział też osobistą interwencję u premiera Węgier Viktora Orbána. „To mój przyjaciel. Jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale mam przeczucie, że jeśli zadzwonię, może się wycofać. I zamierzam to zrobić” — mówił.

Von der Leyen przyznaje mu rację

Kilka godzin później Trump spotkał się w ONZ z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ku zaskoczeniu wielu polityków, szefowa KE w pełni poparła stanowisko prezydenta USA.

„Trump ma absolutną rację. Pracujemy nad tym” — podkreśliła, cytowana przez agencję Reutera. Von der Leyen zapowiedziała, że Europa zakończy import rosyjskiej ropy do końca roku.

Trump odwdzięczył się komplementami, określając ją mianem „bardzo wpływowej, bardzo inteligentnej kobiety i przyjaciółki”.

Trump o ONZ i Ukrainie

Podczas pobytu w Nowym Jorku Trump spotkał się także z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem i prezydentem Argentyny Javierem Mileim. Mówił, że mimo wcześniejszej krytyki, ONZ ma „ogromny niewykorzystany potencjał” i powinno być zdolne do powstrzymywania wojen.

Jednocześnie przyznał, że Organizacja nie zdołała zatrzymać wojny w Ukrainie, choć dobrze sprawdza się w misjach pokojowych.

