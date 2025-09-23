Trump naciska na Europę! Chce odciąć Rosję od pieniędzy z ropy, rośnie napięcie

Donald Trump podczas wystąpienia w ONZ ostro uderzył w kraje kupujące surowce od Rosji.

„Kupując rosyjską ropę i gaz, Europa finansuje wojnę przeciwko samej sobie. To wstyd” – grzmiał prezydent USA.

Zapowiedział, że zadzwoni do Viktora Orbána, aby nakłonić go do zakończenia importu rosyjskiej ropy.

Ursula von der Leyen poparła Trumpa, deklarując, że Europa chce zamknąć import do końca roku.

Mocne słowa Trumpa w ONZ

Podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Donald Trump po raz kolejny wezwał do odcięcia Moskwy od dochodów z surowców energetycznych.

„Kupując rosyjską ropę i gaz, Europa finansuje wojnę przeciwko samej sobie. To wstyd” — oświadczył amerykański prezydent.

Trump zapowiedział też osobistą interwencję u premiera Węgier Viktora Orbána. „To mój przyjaciel. Jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale mam przeczucie, że jeśli zadzwonię, może się wycofać. I zamierzam to zrobić” — mówił.

Von der Leyen przyznaje mu rację

Kilka godzin później Trump spotkał się w ONZ z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ku zaskoczeniu wielu polityków, szefowa KE w pełni poparła stanowisko prezydenta USA.

„Trump ma absolutną rację. Pracujemy nad tym” — podkreśliła, cytowana przez agencję Reutera. Von der Leyen zapowiedziała, że Europa zakończy import rosyjskiej ropy do końca roku.

Trump odwdzięczył się komplementami, określając ją mianem „bardzo wpływowej, bardzo inteligentnej kobiety i przyjaciółki”.

Trump o ONZ i Ukrainie

Podczas pobytu w Nowym Jorku Trump spotkał się także z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem i prezydentem Argentyny Javierem Mileim. Mówił, że mimo wcześniejszej krytyki, ONZ ma „ogromny niewykorzystany potencjał” i powinno być zdolne do powstrzymywania wojen.

Jednocześnie przyznał, że Organizacja nie zdołała zatrzymać wojny w Ukrainie, choć dobrze sprawdza się w misjach pokojowych.

