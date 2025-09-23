Trump naciska na Europę! Chce odciąć Rosję od pieniędzy z ropy, rośnie napięcie

- Donald Trump podczas wystąpienia w ONZ ostro uderzył w kraje kupujące surowce od Rosji.
- „Kupując rosyjską ropę i gaz, Europa finansuje wojnę przeciwko samej sobie. To wstyd” – grzmiał prezydent USA.
- Zapowiedział, że zadzwoni do Viktora Orbána, aby nakłonić go do zakończenia importu rosyjskiej ropy.
- Ursula von der Leyen poparła Trumpa, deklarując, że Europa chce zamknąć import do końca roku.
Mocne słowa Trumpa w ONZ
Podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Donald Trump po raz kolejny wezwał do odcięcia Moskwy od dochodów z surowców energetycznych.
„Kupując rosyjską ropę i gaz, Europa finansuje wojnę przeciwko samej sobie. To wstyd” — oświadczył amerykański prezydent.
Trump zapowiedział też osobistą interwencję u premiera Węgier Viktora Orbána. „To mój przyjaciel. Jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale mam przeczucie, że jeśli zadzwonię, może się wycofać. I zamierzam to zrobić” — mówił.
Von der Leyen przyznaje mu rację
Kilka godzin później Trump spotkał się w ONZ z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ku zaskoczeniu wielu polityków, szefowa KE w pełni poparła stanowisko prezydenta USA.
„Trump ma absolutną rację. Pracujemy nad tym” — podkreśliła, cytowana przez agencję Reutera. Von der Leyen zapowiedziała, że Europa zakończy import rosyjskiej ropy do końca roku.
Trump odwdzięczył się komplementami, określając ją mianem „bardzo wpływowej, bardzo inteligentnej kobiety i przyjaciółki”.
Trump o ONZ i Ukrainie
Podczas pobytu w Nowym Jorku Trump spotkał się także z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem i prezydentem Argentyny Javierem Mileim. Mówił, że mimo wcześniejszej krytyki, ONZ ma „ogromny niewykorzystany potencjał” i powinno być zdolne do powstrzymywania wojen.
Jednocześnie przyznał, że Organizacja nie zdołała zatrzymać wojny w Ukrainie, choć dobrze sprawdza się w misjach pokojowych.
Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki na forum ONZ. Spotkania z Guterresem, Baerbock i liderami regionu