Kolejny dzień wizyty Karola Nawrockiego w USA. Czekają go ważne spotkania [RELACJA NA ŻYWO]

Karol Nawrocki weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego wystąpienie planowane jest na około godziny 23:00 czasu polskiego. Oprócz tego, prezydent spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm zrzeszonych w Business Council of International Understanding. Wieczorem prezydencka para będzie uczestniczyć w przyjęciu powitalnym, którego gospodarzami będą prezydent USA Donald Trump i jego małżonka Melania Trump.

Polska na Forum ONZ

Wicepremier i minister spraw zagranicznych RP, Radosław Sikorski, aktywnie uczestniczy w pracach 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która potrwa do 25 września. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Polska przedstawi swoje kluczowe priorytety, do których należą:

Reforma ONZ: Polska będzie dążyć do wzmocnienia efektywności i transparentności organizacji.

Pokój i bezpieczeństwo: Priorytetem jest promowanie stabilności regionalnej i globalnej.

Prawa człowieka: Polska będzie apelować o przestrzeganie i ochronę praw człowieka na całym świecie.

Cele zrównoważonego rozwoju: Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym walka ze zmianami klimatycznymi i ubóstwem, pozostają w centrum uwagi.

Działania humanitarne: Polska podkreśli potrzebę skutecznej pomocy humanitarnej w rejonach dotkniętych kryzysami.

Polska zamierza również zaapelować, aby działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, oparte na Karcie NZ, realnie chroniły pokój, prawa człowieka i wspierały rozwój.

Na marginesie 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zaplanowano liczne spotkania dwustronne z udziałem głów państw i szefów rządów. We wtorek przewidziano między innymi rozmowy prezydentów USA i Argentyny – Donalda Trumpa i Javiera Mileia. Ponadto, dojdzie do spotkania premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Równolegle, odbyło się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ambasadorów państw członkowskich przy NATO. Spotkanie poświęcone było naruszeniu przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce, co stanowi przedmiot zaniepokojenia sojuszników.

Karol Nawrocki w USA 23.09 14:21 Tak wyglądały rozmowy Nawrockiego z liderami krajów bałtyckich. Zdjęcia mówią wszystko 14:04 Następnie, ok. 9:00 czasu lokalnego, prezydent weźmie udział w rozpoczęciu debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 13:41 Karol Nawrocki zacznie dzień od udziału w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa o godz. 8:45 czasu lokalnego. 13:11 Witamy w naszej relacji na żywo.

