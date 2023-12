- Kluczową inwestycją jest Centralny Port Komunikacyjny i polski atom. CPK to realny skok cywilizacyjny Polski. To wielki hub transportowy, to nowe drogi, to szybka kolej, to przełom w transporcie publicznym, dzięki któremu nasi rodacy będą mogli dotrzeć z najodleglejszych zakątków Polski w kilka godzin do serca Polski, do stolicy – mówił Mateusz Morawiecki.