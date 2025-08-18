Zełenski ocenił rozmowę z Trumpem jako "może najlepszą w historii".

Trump wyraził gotowość wsparcia Europejczyków w zagwarantowaniu pokoju w Ukrainie.

Prezydent USA zapewnił, że Stany Zjednoczone pomogą Europie w zapewnieniu bezpieczeństwa Ukrainie.

Zełenski o rozmowie z Trumpem – przełom w relacjach?

Po zakończeniu rozmów w Białym Domu, Wołodymyr Zełenski podczas wspólnego wystąpienia z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz europejskimi liderami wyraził się w niezwykle pozytywnym tonie o przebiegu spotkania.

- Wszyscy chcemy zakończyć tę wojnę. Będziemy rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa. To jest niezmierne ważne, że USA dadzą tak silny sygnał i są gotowe na gwarancje bezpieczeństwa - mówił Zełenski.

Tuż po rozmowie z Donaldem Trumpem, prezydent Ukrainy ocenił, że rozmowa ta była wyjątkowo owocna, a nawet, jak stwierdził, „może najlepsza w historii”.

Zełenski podkreślił, jak ważne jest, że Stany Zjednoczone dają tak silny sygnał gotowości do ich udzielenia.

Będzie spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego?

Donald Trump wyraził chęć zorganizowania spotkania trójstronnego (z Władimirem Putinem), co Wołodymyr Zełenski przyjął z zadowoleniem.

W Gabinecie Owalnym, znajdowała się mapa Ukrainy z zaznaczonymi terenami utraconymi po 2022 roku. Prezydent Zełenski stwierdził, że pokazał Trumpowi na niej "wiele szczegółów".

Trump mówi, ze zapewni Ukrainie bezpieczeństwo, ale na pierwszej linii będzie Europa

Jak nieoficjalnie podaje "Bild", Donald Trump miał przerwać spotkanie z liderami europejskimi aby zadzwonić do Władimira Putina. Później miał wrócić do rozmów z gośćmi Białego Domu.

Podczas spotkania, Donald Trump zadeklarował gotowość do wsparcia Europejczyków w zagwarantowaniu pokoju w Ukrainie. Podkreślił jednak, że to Europejczycy są „pierwszą linią obrony” w konflikcie ukraińskim. Jednocześnie zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wspierać ich wysiłki na rzecz przywrócenia pokoju i stabilności w regionie.

Trump obiecał także, że zapewni Ukrainie „dobrą ochronę”. Choć nie sprecyzował, na czym miałaby ona polegać. Prezydent USA także wyraził nadzieję, że ewentualny pokój w Ukrainie będzie trwał długo, a nie tylko przez kilka lat. Podkreślił, że celem jest uniknięcie powrotu do konfliktu w przyszłości.

