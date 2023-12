Tak Tusk zareagował na koniec rządów PiS. Wystarczyło jedno wymowne zdjęcie! Ludzie szaleją

To już pewne, w Sejmie odbędzie się debata i głosowanie nad powołaniem nowego premiera. To tzw. drugi krok konstytucyjny, a to znaczy, że posłowie mogą zgłaszać kandydatury na premiera. Kandydata może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów, ale wiadomo, że KO, Nowa Lewica i Trzecia Droga zgłoszą jednego, wspólnego kandydata, czyli Donalda Tuska.

Po tym, jak w Sejmie doszło do głosowania nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego, na gorąco sprawę skomentował właśnie Donald Tusk. Do sieci wrzucił jedno, ale bardzo wymowne zdjęcie przedstawiające Pałac Kultury i Nauki podświetlony na biało-czerwono. Dodał też krótki wpis: Pałac Kultury teraz! Dziękuję, Warszawo.❤️ - napisał Tusk. Ludzie od razu zaczęli komentować wpisy Tuska na Facebooku i platformie X. Komentujący wręcz oszaleli ze szczęścia:

- My też cieszymy się bardzo i jesteśmy i byliśmy z wami do końca

- Ogromna radość i ulga ✌️

- Koniec zła❌ Panie Premierze zaczynamy lepszy czas dla obywateli dla naszej całej ojczyzny!🤍♥️ Czas Polski europejskiej🇪🇺, demokratycznej✌️i tolerancyjnej🌈

- Super I o to chodziło Gratulacje panie Premierze

- Połowa sukcesu już jest. Jeszcze jedno głosowanie i będzie pełny sukces 🙂 Gratulacje

To zaledwie tylko kilka wpisów z brzegu, które pojawiły się w Internecie. Sytuację PiS skomentował też w rozmowie z dziennikarzami Jarosław Kaczyński. jego słowa były pełne grozy, bo jak przyznał prezes PiS, nowe rządy zwiastują koniec demokracji w Polsce: - Taka jest polityka. Nic nadzwyczajnego w tym nie ma. Rządy się zmieniają. Teraz jest pytanie na czym ta zmiana będzie polegać. Na razie wygląda, że będzie koniec polskiej demokracji. Premier przedstawił ogromne sukcesy naszego rządu. Sądzę, że doszło do społecznego nieporozumienia, ale taka jest demokracja. My to akceptujemy, będziemy walczyć. Kampania przeciwko PiS przekonała znaczną część społeczeństwa, że rzeczywistość urojona jest rzeczywista.