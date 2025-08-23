Czy Trump może liczyć na zaufanie Polaków? Sondaż obnażył prawdę

Trump miał zakończyć wojnę w Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że jako prezydent zakończy rosyjską inwazję na Ukrainę w ciągu 24 godzin. Minęło osiem miesięcy od jego zaprzysiężenia, a wojska Putina nadal atakują Ukrainę, zabijając również cywilów. Trump wielokrotnie ostrzegał Rosję, że zastosuje wobec niej sankcje, jeśli nie zaprzestanie ataków, ale żadnych represji nie wprowadził. 15 sierpnia na Alasce amerykański przywódca witał Władimira Putina na czerwonym dywanie.

Trump, Zełenski i Putin: efekty kluczowego spotkania w Waszyngtonie. Szef OSW: „Europa nauczyła się grać z Trumpem”

Amerykańskiemu przywódcy nie ufamy...

W USA polityka zagraniczna Trumpa jest pozytywnie odbierana przez wyborców, co potwierdzają wyniki tamtejszych sondaży. A jak oceniają amerykańskiego prezydenta Polacy? W sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla Onetu zapytano, czy Polska może ufać Trumpowi w kwestii bezpieczeństwa narodowego. 49,1 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie”, co wskazuje, że nie jesteśmy przekonani do działań amerykańskiego prezydenta. Odpowiedź „tak” wybrało 28,9 proc. badanych, natomiast 22 proc. wskazało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

... od dawna

Co ciekawe, Polacy nie ufają Donaldowi Trumpowi od dawna. Sondaż przeprowadzony przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” w lutym 2025 roku ukazał nieufność Polaków wobec polityki Donalda Trumpa, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. Aż 56,8 proc. respondentów wyraziło wówczas obawy, że działania Trumpa nie przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa Polski, podczas gdy jedynie 36,7 proc. badanych uznało, że jego polityka może pozytywnie wpłynąć na stabilność regionu. Wyniki te odzwierciedlają obawy związane z niepewnością co do amerykańskiego zaangażowania w NATO oraz potencjalnym zbliżeniem Trumpa z Rosją, co budzi szczególny niepokój w Polsce, będącej krajem granicznym z Ukrainą i Białorusią.

Aktualne badanie dla Onetu zostało wykonane w dniach 19-20 sierpnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 823 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

