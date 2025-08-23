Pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, pozornie o nieagresji, tajnym protokołem podzielił Europę Środkowo-Wschodnią na strefy wpływów.

Polska stała się pierwszą ofiarą niemieckiej i sowieckiej agresji po podpisaniu paktu, co podkreśla prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Nawrocki ostrzega przed odradzaniem się imperialnych ambicji w Rosji i brakiem pełnego rozliczenia Niemiec z krzywd II wojny światowej.

Tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow zakładał podział terytorium Polski wzdłuż rzek Narwi, Wisły i Sanu.

23 sierpnia 1939 roku na zawsze zapisał się w historii jako dzień, w którym podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow – porozumienie między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, które w konsekwencji doprowadziło do wybuchu II wojny światowej. Ten akt, pozornie o charakterze paktu o nieagresji, skrywał w sobie tajny protokół, który dzielił Europę Środkowo-Wschodnią na strefy wpływów, otwierając drogę do agresji i zniszczenia.

Apel prezydenta Nawrockiego

W 86. rocznicę tego wydarzenia, prezydent Polski Karol Nawrocki zabrał głos, aby przypomnieć o tragicznych konsekwencjach paktu i przestrzec przed powtórką historii. Jego wpis na portalu X jest wezwaniem do czujności i stanowczego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów imperialnych ambicji. „W 1939 roku Stalin, wspólnie z Hitlerem, zawarli akt, który otworzył drogę do II wojny światowej i pochłonął życie milionów ludzi na całym świecie. Polska stała się pierwszą ofiarą niemieckiej, a potem sowieckiej agresji” – napisał prezydent Nawrocki. Jego słowa podkreślają, że Polska zapłaciła ogromną cenę za pakt Ribbentrop-Mołotow, stając się pierwszą ofiarą agresji zarówno ze strony Niemiec, jak i Związku Radzieckiego.

Prezydent Nawrocki zwrócił również uwagę na fakt, że Niemcy wciąż nie rozliczyły się w pełni z krzywd wyrządzonych podczas II wojny światowej. Podkreślił również, że w Rosji odżywają „resentymenty imperialne”, co stanowi poważne zagrożenie dla pokoju i stabilności w regionie. „Niemcy do dzisiaj nie zapłaciły rachunku krzywd”, zaś w Rosji „odżywają resentymenty imperialne”. „Z tamtego faktu dzisiejszy świat powinien wyciągnąć wnioski i nie pozwolić na to, by chore marzenia o imperium pochłonęły kolejne ludzkie istnienia” – napisał prezydent Nawrocki.

Jego apel jest jasny: świat musi wyciągnąć wnioski z historii i stanowczo przeciwstawić się wszelkim próbom odrodzenia imperialnych ambicji.

Tajny protokół – podział stref wpływów

Kluczowym elementem paktu Ribbentrop-Mołotow był tajny protokół, który dzielił Europę Środkowo-Wschodnią na strefy wpływów. Punkt dotyczący Polski brzmiał następująco: „W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRR przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia”.

Ten fragment protokołu jasno pokazuje, że los Polski został przesądzony przez Hitlera i Stalina, a jej terytorium miało zostać podzielone między Niemcy i Związek Radziecki.

QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie