Premier Tusk wraca z urlopu. Czeka go spotkanie z szefem rządu Kanady

Spotkanie Tuska z Carneyem
Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez kancelarię premiera szef polskiego rządu powita swojego kanadyjskiego odpowiednika w poniedziałek ok. godz. 11.15. Spotkanie Tuska z Carneyem przewidziano na ok. 40 minut, po czym obaj politycy mają wygłosić oświadczenia dla mediów. W programie jest również spotkanie delegacji obu państw.
Zgodnie z zapowiedzią rozmowy premierów skupią się wokół dwustronnych relacji Polski i Kanady oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.
Centrum Informacyjne Rządu przypomniało, iż Polska jest największym partnerem handlowym Kanady w Europie Środkowo-Wschodniej - w 2024 r. eksport do Kanady wyniósł 2,26 mld dol., a import 1,08 mld dol. „Od kilku lat odnotowujemy nadwyżkę w wymianie handlowej” - wskazano.
Wcześniejsza rozmowa z Trudeau
Do ostatniego spotkania Tuska z kanadyjskim premierem w Polsce (wtedy był nim jeszcze Justin Trudeau) doszło w styczniu 2025 r. Głównym tematem rozmów była współpraca w zakresie energetyki jądrowej, zwłaszcza rozwój małych reaktorów modułowych (SMR), które mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne obu krajów. Liderzy omówili także dalsze wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, kwestie obronności oraz relacje transatlantyckie. Podkreślono znaczenie wspólnych wartości demokratycznych i solidarności międzynarodowej. Spotkanie zakończyło się podpisaniem memorandum o współpracy oraz wspólną konferencją prasową, podczas której obaj premierzy wyrazili chęć pogłębiania relacji politycznych i gospodarczych.