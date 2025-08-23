Premier Tusk wraca z urlopu. Czeka go spotkanie z szefem rządu Kanady

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
PAP
PAP
2025-08-23 12:38

24 sierpnia w Warszawie premier Donald Tusk spotka się z szefem rządu Kanady Markiem Carneyem - podało Centrum Informacyjne Rządu. Zgodnie z zapowiedzią rozmowy skupią się wokół dwustronnych relacji Polski i Kanady oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza ws. bezpieczeństwa.

Donald Tusk

i

Autor: gov.pl/ Materiały prasowe

Spotkanie Tuska z Carneyem

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez kancelarię premiera szef polskiego rządu powita swojego kanadyjskiego odpowiednika w poniedziałek ok. godz. 11.15. Spotkanie Tuska z Carneyem przewidziano na ok. 40 minut, po czym obaj politycy mają wygłosić oświadczenia dla mediów. W programie jest również spotkanie delegacji obu państw.

Zgodnie z zapowiedzią rozmowy premierów skupią się wokół dwustronnych relacji Polski i Kanady oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.

Centrum Informacyjne Rządu przypomniało, iż Polska jest największym partnerem handlowym Kanady w Europie Środkowo-Wschodniej - w 2024 r. eksport do Kanady wyniósł 2,26 mld dol., a import 1,08 mld dol. „Od kilku lat odnotowujemy nadwyżkę w wymianie handlowej” - wskazano.

Wojna Dudy z Kaczyńskim sięgnęła zenitu. Burzliwy przebieg stosunków byłego prezydenta z liderem PiS

Wcześniejsza rozmowa z Trudeau

Do ostatniego spotkania Tuska z kanadyjskim premierem w Polsce (wtedy był nim jeszcze Justin Trudeau) doszło w styczniu 2025 r. Głównym tematem rozmów była współpraca w zakresie energetyki jądrowej, zwłaszcza rozwój małych reaktorów modułowych (SMR), które mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne obu krajów. Liderzy omówili także dalsze wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, kwestie obronności oraz relacje transatlantyckie. Podkreślono znaczenie wspólnych wartości demokratycznych i solidarności międzynarodowej. Spotkanie zakończyło się podpisaniem memorandum o współpracy oraz wspólną konferencją prasową, podczas której obaj premierzy wyrazili chęć pogłębiania relacji politycznych i gospodarczych.

Polityka SE Google News
Prezydent Nawrocki powołał doradców
42 zdjęcia
Wieczorny Express [12.08.2025]
Sonda
Czy Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK