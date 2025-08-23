Wojna Dudy z Kaczyńskim sięgnęła zenitu. Burzliwy przebieg stosunków byłego prezydenta z liderem PiS 

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-08-23 5:15

Andrzej Duda (53 l.) zapisał się w historii jako prezydent zależny od PiS, choć jego relacje z liderem partii, Jarosławem Kaczyńskim (76 l.) były chłodne i napięte. Dziś uważa, że partia potrzebuje nowego lidera. - Czy ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? Mam poważne wątpliwości – mówi były już prezydent.

Brak dialogu przez cztery lata

Już na początku pierwszej prezydentury Andrzeja Dudy pojawiły się różnice poglądów między nim a liderem partii rządzącej. W 2017 r. prezydent zawetował dwie ustawy reformujące sądownictwo: o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Były one fundamentem planu Kaczyńskiego. W efekcie Duda został oskarżony przez część obozu PiS o zdradę interesów partii. Nastąpiło też ochłodzenie relacji między nim, a Jarosławem Kaczyńskim. W 2024 r. szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek (41 l.) ujawnił w TVN24, że panowie nie rozmawiali przez trzy lata. Sam Kaczyński kilka dni później stwierdził, że nawet dłużej – bo aż cztery lata. - Radzimy sobie tutaj w Pałacu Prezydenckim, mam tutaj swoich współpracowników, doradców. Urząd prezydenta ma to do siebie, że jest jednoosobowy – tak Andrzej Duda skomentował w Polsat News chłodne kontakty z PiS.

Rzecznik rządu dopatrzył się zaskakujących sygnałów w słowach Nawrockiego. Chodzi o Kaczyńskiego

Duda przestał zapraszać Kaczyńskiego

15 sierpnia 2025 r. były już prezydent wystąpił w podcaście Żurnalista, gdzie został zapytany dlaczego w swojej biograficznej książce „To ja” mało miejsca poświęcił liderowi PiS. - Bo mało było Jarosława Kaczyńskiego w tej prezydenturze, zwłaszcza w drugiej części – odpowiedział. - Na pewno w samym PiS była bardzo duża grupa ludzi, która też nad tym pracowała po to, żeby pokazywać, że tylko pan prezes Jarosław Kaczyński rządzi w Polsce, a inni nie mają nic do powiedzenia – dodał Andrzej Duda. Dlaczego od dawna nie rozmawiał z prezesem PiS? - Ja zapraszałem Jarosława Kaczyńskiego w drugiej kadencji kilkakrotnie i nie skorzystał z zaproszenia. W związku z tym przestałem zapraszać – dodał były prezydent.

Polacy ocenili pierwsze decyzje prezydenta Nawrockiego. Wynik jest jednoznaczny

PiS nie rozumie krytyki lidera

Andrzej Duda obwinia lidera PiS za brak zdolności do stworzenia rządu po wyborach w 2023 r. Uważa, że potrzebne są zmiany pokoleniowe i świeższe spojrzenie, bo obecne podejście jest zbyt skostniałe i obciążone PRL. - Czy ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? No ja mam poważne wątpliwości – stwierdził Duda.

Politycy PiS nie mają wątpliwości, że bez Kaczyńskiego i Ziobry, Andrzej Duda nie zostałby jednak głową państwa. I nie rozumieją krytyki Dudy pod adresem prezesa PiS. - Gdyby nie prezes PiS i Zbigniew Ziobro, to Andrzej Duda nie byłby po prostu prezydentem. Największym błędem Dudy było blokowanie ustaw sądowych. Poza tym życzę wszystkim politykom takiej formy, w jakiej znajduje się Jarosław Kaczyński - skomentował nam Michał Wójcik z PiS. ABR, KS

Polityka SE Google News
Tak wygląda grób matki Morawickiego, morze kwiatów
11 zdjęć
Wieczorny Express | 2025 07 28
Sonda
Czy Andrzej Duda był dobrym prezydentem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ DUDA
JAROSŁAW KACZYŃSKI