Karol Nawrocki 2 września leci do USA na spotkanie z Donaldem Trumpem. Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem zaplanowano na 3 września 2025 roku o godz. 11:00 przed Białym Domem. Po oficjalnym powitaniu, obaj przywódcy udadzą się do Gabinetu Owalnego, gdzie odbędą się kluczowe rozmowy. Wizytę uświetni konferencja prasowa oraz lunch.

Harmonogram napięty od ważnych spraw

Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim, zdradził szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w USA. — Będzie krótka, taka powiedziałbym powitalna konferencja prasowa z pytaniami od dziennikarzy. Później przewidziane są rozmowy dwustronne w delegacjach. Oczywiście też zależy od głów państw, jak i w jakiej formule będą chcieli prowadzić te rozmowy. To jest jeszcze przedmiotem ustaleń. No i później oczywiście także kolejne elementy w postaci lunchu. To będzie bogata wizyta — mówił Marcin Przydacz.

Marcin Przydacz podkreślił, że "wizyta jest symboliczna", co świadczy o silnych więziach łączących Polskę i Stany Zjednoczone. Kluczowym tematem rozmów mają być "kwestie natury bezpieczeństwa". — Toczą się kluczowe dyskusje wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych dotyczące amerykańskiego zaangażowania na różnych odcinkach. Mamy tutaj też kontrakty zbrojeniowe do wypełnienia. To wszystko będzie elementem rozmów głowy państwa, ale też zwierzchnika sił zbrojnych, najwyższego reprezentanta Polski za granicą — podkreślił Przydacz.

Współpraca gospodarcza i pomoc Ukrainie

Oprócz kwestii bezpieczeństwa, spotkanie ma również dotyczyć współpracy gospodarczej, w tym wspólnych projektów energetycznych oraz wsparcia polskiego biznesu na rynku amerykańskim. Nie zabraknie także rozmów na temat sytuacji na Ukrainie i poszukiwania pokojowego rozwiązania konfliktu. — Z całą pewnością dyskusja będzie dotyczyła negocjacji, jakie odbywały się w ostatnich i będą się zapewne odbywały w kolejnych tygodniach. Zapowiadaliśmy to, że prezydent Karol Nawrocki będzie o tym rozmawiał. Będziemy starali się przekonać Amerykanów do takiego podejścia, które spowoduje finalne (...) rozwiązanie pokojowe, maksymalnie sprawiedliwe. Choć trudno sobie wyobrazić, aby w ramach negocjacji wszystkie strony były zadowolone, ale na pewno nie można dać się zwieść Władimirowi Putinowi w jego kłamstwach, manipulacjach i półprawdach — dodał Przydacz.

Wyjątkowy gest sympatii – nocleg w Blair House

Mimo roboczego charakteru wizyty, strona amerykańska zdecydowała się na wyjątkowy gest, oferując Karolowi Nawrockiemu nocleg w Blair House. Ta prestiżowa rezydencja, nazywana "najpiękniejszym domem dla gości na świecie", gościła już najważniejszych światowych liderów. — To pokazuje ponadprzeciętną relację i sympatię — podkreślił prezydencki minister.

Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych potrwa do 4 września. Głównym dniem rozmów będzie 3 września, jednak możliwe są dodatkowe aktywności także dzień wcześniej lub dzień później. — Nie przesądzałbym tutaj co do aktywności 4 września, bo jak pewnie zauważył pan redaktor, 5 września w godzinach przedpołudniowych pan prezydent ma umówioną wizytę w Watykanie, gdzie spotka się z Ojcem Świętym, z papieżem Leonem XIV. W związku z tym trzeba też wliczyć kwestie logistyczne, transportowe, różnice czasu. My będziemy się koncentrować przede wszystkim na 3 września, by maksymalnie wykorzystać ten czas, który będzie nam tutaj dany i przeprowadzić takie rozmowy, które będą możliwe tego dnia. Nie wykluczam, że i 4 września, ale być może 2 września, dzień przed, będą jeszcze jakieś aktywności, ale to poczekajmy na efekty wizyty przygotowawczej, organizacyjnej — podkreślił Marcin Przydacz.

