Posiedzenie Rady Gabinetowej rozpocznie się o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim. Udział w nim wezmą: prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk wraz z ministrami swojego rządu. Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, tematami poruszonymi w czasie obrad Rady będą:

stan budżetu państwa i sytuacja finansów publicznych

postępy i plany Rady Ministrów dotyczące realizacji inwestycji rozwojowych , a w szczególności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych

ochrona polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska–Mercosur

Wiadomo, że premier zabierze głos w czasie otwartej dla mediów części posiedzenia Rady Gabinetowej, mówił o tym rzecznik rządu, Adam Szłapka. Pytany, czy premier i ministrowie idą na tę radę z własną agendą, czy są jakieś kwestie, które chcą poruszyć lub załatwić, rzecznik rządu odparł, że Rada Gabinetowa jest konkretną formułą zapisaną w konstytucji, która nie podejmuje decyzji.

Eksperci przewidują, że w czasie Rady będzie iskrzyć na linii prezydent-premier: - Mam wrażenie, że Radę Gabinetową wymyślono właśnie jako instytucję, kiedy może dochodzić do bezpośredniego starcia, z którego jednak zarazem nic konkretnego nie wynika. Politycy traktują to jako symboliczną konfrontację, gdzie mogą sobie dodać prestiżu - ocenił w rozmowie z "Super Expressem" prof. Rafał Chwedoruk. A prof. Andrzej Rychard dodał: - Zanosi się na polityczną wojnę. Karol Nawrocki chce radykalnie wzmocnić ośrodek prezydencki, wchodząc w kompetencje, które nie są kompetencjami tego ośrodka. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z posiedzenie Rady Gabinetowej: newsy, doniesienia i komentarze, na SE.pl.

Na żywo Rada Gabinetowa. Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem i ministrami [27 SIERPNIA 2025] 8:59 Premier Donald Tusk i ministrowie również są już w Pałacu Prezydenckim. 8:57 Grzegorz Schetyna o dzisiejszej Radzie Gabinetowej: "Nie będzie miękkiej gry". Nie będzie miękkiej gry. Musimy odpowiadać na weta prezydenta, przygotowywać i przeprowadzać własne projekty ustaw. Ta kohabitacja zapowiada się całkowicie inaczej niż dotychczasowe. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Gabinetowej przekonamy się, czy prezydentem Nawrockim i jego… — Grzegorz Schetyna (@G_Schetyna) August 27, 2025 8:54 Prezydent Karol Nawrocki jest już na miejscu, o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim zaczyna się Rada Gabinetowa. 8:51 Szef Kancelarii Prezydenta RP: "Premier i ten rząd mają obowiązek stawić się na Radzie Gabinetowej‼️ To nie jest kwestia ich wyboru, to nie jest kwestia ich uznania ani zdania pana Brejzy, Kowalskiego czy kogokolwiek innego. To jest twarde prawo ustrojowe – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej". Premier i ten rząd mają obowiązek stawić się na Radzie Gabinetowej‼️



Prezydent… pic.twitter.com/6IasuW8jBa — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) August 27, 2025 8:44 PILNA wiadomość na kwadrans przed posiedzeniem Rady Gabinetowej! Szef BBN Sławomir Cenckiewicz nie weźmie w środę udziału w posiedzeniu Rady Gabinetowej. "Tematyka tej Rady Gabinetowej w jakimś sensie nie leży w kompetencjach moich, jako szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jeśli byśmy dyskutowali o rozwoju sił zbrojnych, służbach specjalnych, budżecie dotyczącym spraw bezpieczeństwa, to pewnie pan prezydent by mnie na taką Radę Gabinetową zaprosił" - powiedział Cenckiewicz w Polsat News. 8:31 Tomasz Terlikowski w Porannej rozmowie w RMF FM gościł wiceszefa MON, Pawła Zalewskiego. Zalewski, zapytany, czego można się spodziewać po dzisiejszej Radzie Gabinetowej - rozmowy czy boksowania, odpowiedział: "Celem pana prezydenta jest pokazanie, że to on nadaje ton w polskiej polityce. Poprzez weta chce pokazać, że wybór jego na prezydenta tak naprawdę zakwestionował wybory z 2023 roku i że on teraz ma prawo dyktować warunki. Prezydent ma prawo do weta i może z tego korzystać. To nie oznacza, że Polacy nie będą oceniali spraw, w których to weto będzie stawiał. Dzisiaj pan prezydent stał się prezydentem drogiego prądu i taniej wódki. Nie wiem, czy chciałby uzyskać tego typu opinię wśród Polaków, ale tak jest". 8:16 "Liczymy, że to będzie merytoryczna rozmowa o Polsce. Współpraca rządu z prezydentem musi być dla dobra Polski" - mówi z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (38 l.). 8:03 Po ostatnich wetach w obozie rządzącym nikt nie ma już wątpliwości, że nowy gospodarz Pałacu Prezydenckiego będzie wymagającym rywalem. - Teraz jeszcze publicznie będzie poganiał do pracy premiera i jego ekipę. Wizerunkowo to może być dla nas duży problem, tym bardziej że przecież większość Polaków nie ma o rządzie dobrego zdania – mówi nam jeden z polityków PO.

