Nawrocki bez skrępowania smaga rząd i wbija szpile! Padły słowa o chaosie. Reakcja Tuska mówi wszystko

Prezydent rozpoczął posiedzenie Rady Gabinetowej od mocnych słów. Po pierwsze wskazał na to, że między nim a rządem są różnice, a Rada ma pomóc w porozumieniu mimo tych różnic: - Jak mówi artykuł 141 Konstytucji, Rada Gabinetowa i ja w to głęboko wierzę podczas naszego dzisiejszego spotkania stanie się forum współpracy, wypracowania pewnych mechanizmów działania między prezydentem Polski a polskim rządem. Będzie miejscem, w którym będziemy dyskutować o sprawach ważnych dla Polek i Polaków. O tych rzeczach, które przy różnicach, jakie odnotowujemy pomiędzy prezydentem, premierem i polskim rządem, pozwolą nam jednak odnaleźć te sprawy, które są dla nas wspólne i które pomagają rozwiązywać kwestie bardzo ważne dla Polaków - powiedział prezydent Nawrocki.

Prezydent o 100 konkretach KO: "Czy one pozostają dla państwa nadal aktualne"

Po czym przeszedł do rzeczy i od razu upomniał, by rząd zaktualizował tzw. 100 konkretów KO, z którym Koalicja Obywatelska szła do wyborów, tak samo zaapelował o aktualizację propozycji Trzeciej Drogi czy Lewicy: - Ja byłbym też zobowiązany, jakby państwo ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, 12 gwarancji Trzeciej Drogi czy programu Lewicy z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne, czy wokół nich musimy szukać rodzaju porozumienia, które wpłynie na system legislacyjny państwa polskiego. Jak dodał, dzięki temu prezydent widziałby, co jest aktualne a co nie. Zaznaczył też, że jego plan 21 jest aktualny, ale prosi o to, by strona rządowa zaktualizowała swoje postulaty.

Nawrocki krótko: "Mam wrażenie, że jest rodzaj chaosu we współpracy między prezydentem a polskim rządem"

Po czym powiedział ostro wprost do premiera Donalda Tuska mówiąc o... chaosie: - Panie premierze, drodzy państwo mam wrażenie, że jest rodzaj chaosu we współpracy między prezydentem a polskim rządem. Uznaję, że to jest kwestia chaosu, jeśli dostaję w jednym czasie po trzy nowelizacje tych samych ustaw. Widać było, że Donald Tusk zapamiętuje każde mocne słowo prezydent, szczególnie jego wzrok mówił wszystko.

Nawrocki uszczypliwie do ministra finansów. Wspomniał o kampanii wyborczej i wstrzymaniu subwencji dla PiS

Prezydent ostro zwrócił się też wprost do ministra finansów i wypomniał sprawę z kłopotami z finansowaniem kampanii wyborczej, z czym borykał się PiS. Karol Nawrocki po prostu bez owijania w bawełnę nieco uszczypliwie zwrócił się do ministra Adama Domańskiego:

- Myślę, że będziemy kiedyś na tej samej stronie z panem ministrem Domańskim w podręcznikach o kampaniach wyborczych - powiedział Nawrocki dodają, że to Domański "uruchomił proces obywatelskiego zaangażowania wielu Polaków, którzy sprawili, że mógł prowadzić swoją kampanię wyborczą", przypominając, że subwencja dla Prawa i Sprawiedliwości została wstrzymana.