Posłanka Razem siedziała wraz z politykami PiS w czasie Rady Gabinetowej. Giertych grzmi, Żukowska drwi

Jednym z tematów Rady Gabinetowej obok spraw związanych z bezpieczeństwem rolnictwa, budżetem oraz finansami państwa, była taż kwestia realizacji inwestycji rozwojowych, a w szczególności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych. Wśród osób, które zostały zaproszone na posiedzenie Rady była też posłanka partii Razem, Paulina Matysiak. Posłanka tak odniosła się do swojego udziału w posiedzeniu Rady: - Przyjęłam dziś, jako współprzewodnicząca "Tak dla Rozwoju" zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego na Radę Gabinetową, która poświęcona będzie CPK.

Faktycznie, posłanka jest współprzewodniczącą Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Tak dla Rozwoju”. Stowarzyszenie to zainicjowane zostało przez dwoje posłów: Paulinę Matysiak i Marcina Horałę. - Łączymy polityków różnych opcji politycznych, naukowców, ekspertów, ale przede wszystkim obywateli chcących pomimo różnic pracować na rzecz kluczowych dla przyszłości Polski przedsięwzięć rozwojowych: budowy CPK i elektrowni atomowych, rozbudowy portów i armii. Możemy się spierać, a nawet kłócić w wielu sprawach, ale chcemy z tych sporów wyłączyć kilka zagadnień kluczowych dla przyszłości naszego kraju - można przeczytać na stronie stowarzyszenia.

Posłanka Matysiak na sali, w której odbywało się posiedzenie Rady Gabinetowej zajęła miejsce za stołem między posłem Horałą a doradczynią społeczną prezydenta, Wandą Buk (w latach 2018–2020 była ona podsekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji). Kady z Matysiak siedzącą przy Horale obiegły media. Od razu podniosła się wrzawa. Ostro zareagował Roman Giertych, poseł KO napisał:

Razem już oficjalnie razem z PiS. Pani Matysiak w sztabie Nawrockiego. Gratulacje panie Zandberg. Zawsze Pan byłeś agentem skrajnej prawicy, tylko wstydziłeś się przyznać.

Zareagowała też Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy napisała: - W partii Razem na pewno duma z Pauliny Matysiak. W podobnym tonie wpis umieścił polityk PO z regiony sieradzkiego, Michał Pabich: - Pani poseł Matysiak po stronie pisowskiej. Znamienne.