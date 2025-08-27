Sławomir Cenckiewicz był pytany w czasie rozmowy z Polsat News o powody, dla których nie weźmie udziału w Radzie Gabinetowej z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska i ministrów jego rządu. - Tematyka tej Rady Gabinetowej w jakimś sensie nie leży w kompetencjach moich, jako szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jeśli byśmy dyskutowali o rozwoju sił zbrojnych, służbach specjalnych, budżecie dotyczącym spraw bezpieczeństwa, to pewnie pan prezydent by mnie na taką Radę Gabinetową zaprosił - odpowiedział Cenckiewicz.

Dostępu do informacji niejawnych i szef BBN

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był też pytany o sprawę dotyczącą jego dostępu do informacji niejawnych po tym, gdy w lipcu ub.r. ten dostęp odebrała mu Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Cenckiewicz przypomniał, że 17 czerwca tego roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję SKW, następnie sprawa ta - po skardze kasacyjnej KPRM - trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie oczekuje na rozstrzygnięcie. - Prawo jest po naszej stronie - uważa szef BBN.

Dopytywany, czy ma faktyczny dostęp do informacji niejawnych szef BBN odpowiedział, że „czyta wszystko to, co powinien czytać”. - Wbrew temu, co się o mnie opowiada w mediach, nie rzucam się na każdy materiał niejawny (...). Mam swoich zastępców. Obieg tych dokumentów nigdy nie polegał w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i nie polega również dzisiaj na tym, że wszystko trafia do wąskiego gardła, idzie do pana Cenckiewicza i on się musi z tym zapoznać - mówił Cenckiewicz.

Poinformował też, że w sprawie jego dostępu do informacji niejawnych BBN prowadzi „polemikę prawną” z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rafałem Syrysko w związku z czym - jeśli trafia do BBN dokument z klauzulą „niejawne” - wyłącza się z zapoznawania się z tego rodzaju dokumentem. - Powstrzymuję się od ofensywnego zapoznawania się z tego typu materiałami - powiedział Cenckiewicz, podkreślając przy tym, że nie utrudnia to jego pracy jako szefa BBN i całego Biura.

Rada Gabinetowa - rozmowy prezydenta, premiera i rządu

Posiedzenie Rady Gabinetowej ma rozpocząć się w Pałacu Prezydenckim o godz. 9. Tematami obrad mają być: stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa.