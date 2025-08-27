Eksperci oceniają emocje przed Radą Gabinetową: "Nadciąga polityczna wojna"

Jacek Prusinowski
2025-08-27 5:27

Tuż przed pierwszą Radą Gabinetową zwołaną przez prezydenta Karolem Nawrockiego (42 l.), eksperci nie mają wątpliwości, że relacje na linii prezydent - premier będą coraz bardziej napięte. - Zanosi się na polityczną wojnę, a może nawet na coś więcej - komentuje politolog profesor Andrzej Rychard (74 l.).

Donald Tusk

Autor: Super Express (2) Donald Tusk

To musi być dobra współpraca

Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył prezydent Karol Nawrocki tuż po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym zwracając się bezpośrednio do premiera Donalda Tuska (68 l.). Wśród tematów wziętych dzisiaj na tapet będą rolnictwo w kontekście umowy z Mercosour, stan finansów publicznych i kluczowe inwestycje jak CPK. Po ostatnich wetach w obozie rządzącym nikt nie ma już wątpliwości, że nowy gospodarz Pałacu Prezydenckiego będzie wymagającym rywalem. - Teraz jeszcze publicznie będzie poganiał do pracy premiera i jego ekipę. Wizerunkowo to może być dla nas duży problem tym bardziej, że przecież większość Polaków nie ma o rządzie dobrego zdania – mówi nam jeden z polityków PO. Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (38 l.) zapewnia, że chodzi wyłącznie o załatwienie ważnych dla naszego kraju spraw.- Liczymy, że to będzie merytoryczna rozmowa o Polsce. Współpraca rządu z prezydentem musi być dla dobra Polski – mówi jeden z najbliższych współpracowników Nawrockiego.

Sytuacja rządu jest dużo trudniejsza

Mimo takich deklaracji politolodzy są przekonani, że relacje Nawrocki – Tusk będą coraz bardziej napięte i kierunek ten zostanie utrzymany do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. - To będzie bardzo ostra gra. Premier będzie przede wszystkim szukał jak w legalny sposób obejść weta prezydenckie – mówi nam politolog profesor Andrzej Rychard (74 l.). - Sytuacja rządu jest dzisiaj dużo bardziej skomplikowana niż sytuacja prezydenta. Jeden po drugim eksplodują problemy w koalicji więc tym łatwiej prezydentowi jest występować w roli recenzenta i swego rodzaju „ponaglacza” – mówi z kolei profesor Rafał Chwedoruk (56 l.).

profesor Rafał Chwedoruk (56 l.): Mam wrażenie, że Radę Gabinetową wymyślono właśnie jako instytucję, kiedy może dochodzić do bezpośredniego starcia, z którego jednak zarazem nic konkretnego nie wynika. Politycy traktują to jako symboliczną konfrontację, gdzie mogą sobie dodać prestiżu.

prof. Andrzej Rychard (74 l.): Zanosi się na polityczną wojnę. Karol Nawrocki chce radykalnie wzmocnić ośrodek prezydencki wchodząc w kompetencje, które nie są kompetencjami tego ośrodka. Oczekuje na przykład, że rząd będzie konsultował z nim każdą ustawę, a z Rady Gabinetowej chce uczynić coś w rodzaju super rządu.

