Wołodymyr Zełenski skomentował wystąpienie Joe Bidena w Polsce. - Kijów stoi mocno. Kijów stoi dumnie, stoi wysoko i co najważniejsze, jest wolny. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział to dziś w Warszawie po historycznej wizycie na Ukrainie. Wszyscy stoimy zjednoczeni i odważni – Ukraina, USA i cała nasza koalicja zwycięstwa. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych i całej Ameryce za przywództwo w mobilizowaniu świata do poparcia wolności i za żywotną pomoc dla Ukrainy. Razem zmierzamy do wspólnego zwycięstwa i musimy je zapewnić już w tym roku! – napisał po angielsku na twitterze.

Kyiv stands strong. Kyiv stands proud, it stands tall and most important, it stands free. @Potus said this today in Warsaw after a historic visit to Ukraine. We all stand united and brave – 🇺🇦, 🇺🇸 and our entire coalition of victory. 1/2