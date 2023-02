Joe Biden nagle zwrócił się do Agaty Dudy ze sceny! Znaczące słowa

Joe Biden w swojej przemowie wielokrotnie chwalił Polskę i dziękował jej mieszkańcom za pomoc Ukrainie, a zwłaszcza uchodźcom, którzy szukali u nas schronienia przed agresja ze strony Rosji. – W obliczu okrutnego bombardowania przez Rosję stoimy za milionami uchodźców tej wojny, którzy znaleźli gościnę w USA i Europie, szczególnie tu w Polsce. Zwykli ludzie w całej Europie zrobili, co mogli, aby pomóc i robią to nadal – mówił w swoim przemówieniu. Nagle zwrócił się wprost do pierwszej damy RP Agaty Dudy, która słuchała słów przywódcy USA obok swojego męża, Andrzeja Dudy. - Polski biznes i społeczeństwo obywatelskie, w tym pierwsza dama Polski, która jest tu dziś wieczorem, przewodzili z sercem i determinacją, pokazując wszystko, co dobre w ludzkim duchu. Pierwsza damo, kochamy panią – powiedział Joe Biden, a następnie zwrócił się do wszystkich Polaków. – Dziękuję wam wszystkim – stwierdził. To na pewno wielkie wyróżnienie dla Agaty Dudy, która w ostatnim roku dokładała starań, by wesprzeć uchodźców z Ukrainy.

