Premier Morawiecki spotkał się z Joe Bidenem i Andrzejem Dudą. „Przyjaciele i sojusznicy”

To uchwyciły kamery przed Pałacem Prezydenckim. Ekspert od dyplomacji nie ma złudzeń: To wyglądało na brak gościnności

Joe Biden w Warszawie. Przemówienie prezydenta USA do Polaków

Joe Biden przebywa obecnie w Polsce, gdzie prowadzi rozmowy z Andrzejem Dudą. W spotkaniu wziął udział także Mateusz Morawiecki. Kancelaria Premiera pokazała zaś kilka zdjęć, na których politycy serdecznie się witają, a następnie w towarzystwie polskiej i amerykańskiej delegacji debatowali przy stole. - Główne tematy dot. bezpieczeństwa międzynarodowego, pomocy militarnej oraz humanitarnej Ukrainie – napisano. Sam premier także opisał to wydarzenie na Twitterze. - To historyczny dzień dla Polski, Ukrainy, Europy i Świata! – stwierdził. Inne wspólne zdjęcie podpisał z kolei „Friends & allies”, co po polsku oznacza „Przyjaciele i sojusznicy”. Warto przypomnieć, że niedawno Andrzej Duda podpisał w ten sam sposób swoje zdjęcie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

