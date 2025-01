"Mam nadzieję, że Trump dociśnie Putina do ściany" - powiedział Rafał Trzaskowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. "Jasno mówię od wielu miesięcy, że to, co jest najgorsze dla interesu Europy, ale również dla interesu Stanów Zjednoczonych, to takie zakończenie wojny, które Putin mógłby sprzedać jako swój sukces. To byłoby interpretowane jako słabość Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym bezpieczeństwo nie tylko Europy, Polski, ale również Stanów Zjednoczonych byłoby zagrożone" - dodał.