Joe Biden z żoną Jill przywitali Donalda Trumpa i Melanię. "Witaj w domu". Nowa pierwsza dama przyszła w kapeluszu

Para prezydencka Joe Biden i jego żona Jill Biden powtali w Białym Domu prezydenta elekta Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Trump. Obie pary spotkały się na progu Białego Domu, po czym Biden zaprosił przybyłych gości do środka. Już bez udziału mediów odbędzie się spotkanie przy herbacie. Po nim Biden i Trump wspólnie opuszczą Biały Dom, aby udać się do Kapitolu na uroczystą inaugurację.

Jill Biden na chabrowo, a Melania Trump w klasycznej czerni i kapeluszu

To, co szczególnie zwraca uwagę na stylizacje obu pań. Jill Biden postawiła na płaszcz w kolorze chabrowym, sięgający przed kolano i wiązany paskiem. Do niego dobrała eleganckie szpilki w kolorze płaszcza oraz szal w identycznym chabrowym kolorze. Zaś Melania Trump słynąca z wielkiej elegancji i wyczucia stylu postawiła na jeszcze bardziej klasyczny strój, czyli czarny płaszcz zapinany na guziki, czarne skórzane rękawiczki oraz czarny kapelusz z szerokim rondem oraz białą tasiemką. Do płaszcza dobrała biały szalik. Panowie postawili na klasykę, czyli ciemne płaszcze, przy czym Trump przybył na powitanie w rozpiętym płaszczu, a Biden miał płaszcz zapięty.

