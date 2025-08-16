Tusk alarmuje: Rosja gra o przyszłość Ukrainy i Polski!

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-16 14:58

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem wywołało natychmiastową reakcję w Europie. Premier Donald Tusk nie ma wątpliwości, że wchodzimy w kluczowy moment dla całego kontynentu. W ocenie szefa polskiego rządu, gra o przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo Polski wkroczyła w decydującą fazę.

Donald Tusk

i

Autor: Super Express, AP Photo Donald Tusk
Polityka SE Google News
  • Premier Tusk uważa, że gra o przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo Polski weszła w decydującą fazę.
  • Rosja szanuje wyłącznie silnych, więc jedność Zachodu jest kluczowa.
  • Spotkanie Trump-Putin było "konstruktywne", ale bez konkretnych uzgodnień.
  • Europejscy przywódcy naradzali się online z Trumpem i Zełenskim, a potem we własnym gronie

Co oznacza ostrzeżenie Tuska o bezpieczeństwie Polski?

Sytuacja geopolityczna w Europie staje się coraz bardziej napięta. W sobotę rano premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis, który jednoznacznie wskazuje na powagę chwili. Szef polskiego rządu ocenił, że wydarzenia ostatnich dni wprowadzają kontynent w kluczowy moment, od którego zależeć będą losy regionu na najbliższe lata. To bezpośrednia reakcja na piątkowe rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

"Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę" – napisał w sobotę na platformie X premier Tusk. W swoim komentarzu zwrócił uwagę na bezwzględność rosyjskiej polityki i konieczność zjednoczonej odpowiedzi Zachodu. Ostrzeżenie to jest wyraźnym sygnałem dla sojuszników, że obecna sytuacja wymaga maksymalnej koncentracji i spójności w działaniu, gdyż stawka jest niezwykle wysoka.

Spotkanie Trump-Putin. Tusk: Rosja szanuje wyłącznie silnych

Komentarz premiera Tuska pojawił się tuż po spotkaniu na szczycie między przywódcami Stanów Zjednoczonych i Rosji. W piątek Donald Trump i Władimir Putin odbyli rozmowy, które obaj określili jako „konstruktywne”. Mimo tych deklaracji, po spotkaniu nie przedstawiono żadnych konkretnych ustaleń ani nie zorganizowano konferencji prasowej z udziałem dziennikarzy. Prezydent Trump przyznał jedynie, że choć zgodził się z Putinem w wielu kwestiach, to kilka ważnych spraw pozostało nierozwiązanych.

Taka forma komunikacji i brak jasnych sygnałów ze strony Białego Domu wzbudziły niepokój w europejskich stolicach. Zdaniem polskiego premiera, ostatnie wydarzenia dobitnie pokazują, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Władimir Putin jest graczem "sprytnym i bezwzględnym". Właśnie dlatego, jak argumentuje Tusk, tak kluczowe staje się utrzymanie jedności całego świata zachodniego. Brak spójnego i twardego stanowiska może zostać odczytany przez Kreml jako oznaka słabości i zachęta do dalszych agresywnych działań, które bezpośrednio zagrażają przyszłości Ukrainy i stabilności wschodniej flanki NATO.

Jakie kroki podejmują europejscy przywódcy po rozmowach?

Reakcja Europy na spotkanie Trump-Putin była natychmiastowa. Już w sobotę zorganizowano dwie pilne narady online z udziałem kluczowych liderów. Pierwsza z nich odbyła się w szerokim gronie – przywódcy europejscy połączyli się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W tej rozmowie, jak podają źródła, Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Celem było uzyskanie informacji z pierwszej ręki oraz przedstawienie wspólnego stanowiska w sprawie wsparcia dla Kijowa.

Druga narada odbyła się już w węższym, wyłącznie europejskim gronie. W tym spotkaniu udział wziął premier Donald Tusk. Konsultacje te miały na celu wypracowanie wspólnej strategii i skoordynowanie dalszych działań w obliczu nowej sytuacji politycznej. W tej kluczowej dla bezpieczeństwa Polski i Europy chwili, premier Donald Tusk podkreślił, że utrzymanie jedności całego Zachodu jest absolutnie kluczowe. To właśnie solidarność i jednomyślność mają być fundamentem odpowiedzi na politykę prowadzoną przez Rosję. Najbliższe tygodnie pokażą, czy Zachód zdoła odpowiedzieć na to wyzwanie jednym, silnym głosem.

Polecany artykuł:

Donald Tusk zabrał głos po pilnej naradzie. Unia Europejska mówi jednym głosem!
Alfabet Millera - P jak Putin
Sonda
Czy twoim zdaniem spotkanie Trump-Putin doprowadzi do pokoju na Ukrainie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK